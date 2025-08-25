Data publicării:

Colcăie de vipere în orașul lui Lasconi. Șerpărie într-un parc din centrul Câmpulungului

Viperele au năpădit în Parcul Kretzulescu din Câmpulung.

După ce în ultimii ani, Câmpulungul s-a remarcat prin numărul mare de maidanezi, dar și prin urșii care din când în când dau iama în oraș, a venit și rândul șerpilor să îi terorizeze pe locuitori. Un câmpulungean care a ieșit la plimbare cu animalul de companie a avut parte de o surpriză neplăcută în Parcul Kretzulescu din centrul orașului, scrie Ziarul din Muscel.

În timp ce își plimba animalul de companie, un alt locuitor care venise cu trei copii la joacă a observat un pui de viperă în mijlocul parcului. Puii de viperă sunt la fel de periculoși precum exemplarele adulte și pot injecta suficient venin încât să cauzeze neplăceri.

„Eram la vreo doi metri de domnul în cauză. A strigat la fetițe să vină spre el. Pe aleea asfaltată se afla un șarpe mic. Nu m-am apropiat pentru că nu e de joacă cu șerpii. Omul era mai aproape și a spus clar că e viperă. Dar problema este alta, vipera nu depune un ou, se știe că șerpii depun mai multe ouă și mai mult dacă e puiul acolo, sigur e și șarpele adult. Eu nu mai calc prin parcul ăla. Ar trebui ca autoritățile să ia măsuri“, a mărturisit bărbatul din Câmpulung.

Clădiri abandonate în zona Parcului Kretzulescu

 

În zona Parcului Kretzulescu există mai multe clădiri abandonate, de la fostele băi Kretzulescu, iar cel mai probabil, mediul a fost unul propice proliferării reptilelor.

„Zilnic îmi plimb copilașii prin parcul ăsta. E aproape de casă și e plin de verdeață. Da, e un real pericol, dacă sunt șerpi pe aici. E posibil să fie mai mulți, sunt o grămadă de clădiri abandonate, e zona de lângă calea ferată unde pot trăi aceste reptile. Au apă, soare, au toate necesitățile traiului.

Totuși, nu e decât motiv de îngrijorare, pentru că, deși s-au făcut deratizările acelea, ele sunt destinate insectelor, nu are legătură cu aceste târâtoare. Autoritățile ar trebui să ia în calcul și acest aspect, totuși e centrul orașului, nu suntem pe cărări de munte, acolo ai grijă pe unde calci, pe aici prin parc, totuși au o siguranță, sau nu“, a precizat un alt câmpulungean.

„Vipere în oraș ne mai trebuiau. Le aveam pe toate. Nu e greu să ajungă și pe la primărie, așa poate cred și cei care au fost aleși să ne conducă. Nu știu ce ar trebui făcut în cazurile astea, dar există specialiști. Trebuie consultați și luate măsurile ce se impun. Eu nu mai trec pe jos pe lângă parc. Dar se pune altă problemă. În scurt timp începe școala. Peste stradă de Kretzulescu e Școala ”Nanu Muscel”. Trebuie să se facă ceva până atunci, că cei mici stau prin parc în pauze sau după ore“, a zis o profesoară din oraș.

