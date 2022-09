Codul secret folosit de Regina Elisabeta a II-a la întâlniri. Ce sugera când îşi scotea rujul din geantă

Elisabeta a II-a a condus Regatul Unit timp de 70 de ani, perioadă în care a participat la sute de vizite oficiale, gale şi evenimente caritabile. Suverana s-a întâlnit de multe ori cu şefi de stat, vedete şi alte personalităţi publice. Iată codul secret pe care îl folosea, împreună cu echipa sa, la aceste întâlniri.

Scott Hunter, unul dintre oamenii care au lucrat pentru regină, a explicat că aceasta avea un mod subtil de a spune că vrea să plece acasă. Tot ce trebuia să facă era să scoată rujul din geantă, ca şi cum ar fi vrea să îşi reîmprospăteze machiajul, iar echipa sa ştia ce are de făcut.

"Mereu purta o gentuţă în lateral şi când îşi scotea rujul şi se dădea pe buze, fără oglindă sau altceva, era un semnal pentru fetele care o însoţeau: e timpul să plecăm. Un gest simplu care îi permitea să plece rapid şi discret de la orice eveniment. Fetele care lucrau pentru ea începeau să îi pregătească toate lucrurile, iar regina se ridica de pe scaun, ştiind că totul este gata pentru plecare", a explicat Hunter, citat de 7sur7.be.

Dar nu era singurul gest subtil al reginei. Spre exemplu, când îşi muta geanta de pe o mână pe alta, era semn că voia să încheie o conversaţie. Pentru a ieşi din situaţii stânjenitoare, Elisabeta a II-a îşi rotea adesea verigheta pe deget. Asistenţii suveranei ştiau mereu când trebuie să intervină.

Nostradamus a prezis moartea Reginei Elisabeta. Cartea cu profeții care face vâlvă

Nostradamus ar fi prezis moartea Reginei Elisabeta, iar o nouă carte, în care sunt trecute toate evenimentele ce vor afecta omenirea a fost vândută în mii de exemplare.

O carte bazată pe presupusele profeții ale lui Nostradamus, care a murit cu peste 450 de ani în urmă, a ajuns în vârful topurilor după ce pare să fi prezis moartea Reginei. Nostradamus a fost un astrolog francez care a trăit între 1503 și 1566, dar o carte bazată pe o parte din lucrările sale s-a vândut în aproape 8.000 de exemplare în săptămâna încheiată pe 17 septembrie. Cea mai faimoasă carte a lui Nostradamus, Les Prophéties, este alcătuită din 942 de catrene poetice care se presupune că prezic evenimente reale.

Se spune că el a făcut profețiile în timp ce consuma nucșoară, ceea ce provoacă halucinații atunci când este luat în doze mari. Nostradamus vedea aceste viziuni în apă, apoi le dicta secretarei. Boom-ul vânzărilor a catapultat în topurile internaționale Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future de Mario Reading, relatează Sunday Times, citat de The Mirror.

Publicată în 2006, Reading „interpretează” scrierile astrologului, iar cartea s-a vândut doar în cinci exemplare în săptămâna înainte de moartea Reginei, până pe 8 septembrie.

Reading, despre moartea Reginei Elisabeta prezisă de Nostradamus



Potrivit interpretării lui Reading a unui catren, „Regina Elisabeta a II-a va muri, în jurul anului 2022, la vârsta de aproximativ 96 de ani”. Succesul cărții este probabil să fi fost determinat de extrase care au devenit virale pe rețelele sociale. Unii dintre susținătorii lui Nostradamus susțin că el a prezis alte evenimente precum Marele Incendiu al Londrei, ascensiunea lui Napoleon, aterizarea pe luna Apollo și 11 septembrie.

Reading, un savant al istoriei franceze medievale, din păcate nu a trăit pentru a asista la succesul său recent și a murit la 63 de ani, în 2017.

Moartea Reginei a zguduit națiunea, cu aproximativ un sfert de milion de oameni stând la coadă timp de până la 24 de ore pentru a o vedea întinsă, iar înmormântarea ei a avut loc în fața a milioane de telespectatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News