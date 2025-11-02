€ 5.0851
Data actualizării: 08:20 02 Noi 2025 | Data publicării: 08:15 02 Noi 2025

Cod galben de ceață densă în 11 județe și în București
Autor: Elena Aurel

cod-galben-de-ceata-densa-si-ghetus--marti-dimineata--anm--zonele-vizate_84446000 FOTO: Freepik @crsp-media
 

ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă.

Duminică, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă, care vizează localități din 11 județe, printre care se află și municipiul București.

Meteorologii anunță că până la ora 10:00 ceața va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, în județele Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov și în București.

Fenomenele de ceață vor continua până la ora 9:00 în mai multe zone din județele Bacău, Neamț, Harghita și Constanța, iar până la ora 8:00 în Galați, Vrancea și Vaslui.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt valabile pe o durată de cel mult șase ore.

anm
ceata
cod galben ceata
