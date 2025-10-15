€ 5.0885
Data actualizării: 12:26 15 Oct 2025 | Data publicării: 12:26 15 Oct 2025

Clipe de groază pentru un bătrân în Brașov: a ajuns la spital după ce a fost împins pe stradă
Autor: Alexandra Curtache

trei-persoane-spitalizate-dupa-un-accident-rutier--in-constanta--o-ambulanta-si-trei-autoturisme-au-fost-implicate_74096900 FOTO: Agerpres
 

Tânăr de 28 de ani, arestat preventiv după ce a împins un bărbat de 72 de ani pe stradă în Braşov, victima ajungând la spital cu multiple leziuni.

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut pentru 30 de zile după ce a împins un bărbat în vârstă de 72 de ani, care a căzut pe stradă și a necesitat internare, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. Incidentul a avut loc în zona centrală a municipiului Braşov, iar autorul este cercetat penal pentru lovire sau alte violenţe.

Incidentul s-a produs în public

Potrivit polițiștilor, evenimentul a avut loc pe 10 octombrie, în jurul orei 18:00, pe Bulevardul Gării. „Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Braşov au fost sesizaţi printr-un apel de urgenţă de către o femeie, care a declarat că soţul său a căzut pe stradă după ce ar fi fost împins de o persoană necunoscută.

În urma căzăturii, bărbatul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital, unde a rămas internat”, au precizat reprezentanții IPJ Braşov.

Cercetări și măsuri legale

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că tânărul și victima nu se cunoșteau, iar între cei doi a izbucnit un conflict spontan care s-a soldat cu rănirea septuagenarului.

Tânărul, domiciliat în Apaţa, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile emis de Judecătoria Braşov, fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe.

