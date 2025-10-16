€ 5.0884
Data actualizării: 15:01 16 Oct 2025 | Data publicării: 13:21 16 Oct 2025

Autor: Anca Murgoci

Clienții PPC Energie au acces la oferte speciale și discount-uri la comercianți, prin PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România 

  • PPC myRewards oferă clienților beneficii la peste 20 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală 
  • PPC Energie oferă clienților săi și alte facilități precum posibilitatea de a cumpăra în tranșe, direct pe factură, electrocasnice, aparate de aer condiționat și centrale termice, sau platforma PPC myEnergy Coach, pentru eficientizarea consumului de energie

PPC Energie lansează PPC myRewards, un program de loialitate care oferă clienților companiei beneficii și discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate. PPC myRewards, accesibil atât prin versiunea mobilă a aplicației myPPC, cât și în varianta web, este primul astfel de program lansat de un furnizor de energie din România. 

Lansarea PPC myRewards reprezintă un pas important în strategia PPC Energie de a transforma fiecare interacțiune cu clientul într-o experiență relevantă și valoroasă. Prin acest program, compania își propune nu doar să recompenseze loialitatea, ci și să construiască o relație de lungă durată, bazată pe încredere, transparență și beneficii reale. PPC Energie investește constant în soluții digitale, servicii integrate și inițiative care pun clientul în centrul tuturor deciziilor – de la simplificarea proceselor de plată și monitorizare a consumului, până la oferirea de avantaje personalizate pentru stilul de viață al fiecărui client.

„Marcăm astăzi o nouă premieră. După ce recent am extins portofoliul de produse, adăugând o gamă variată de produse electrocasnice, precum aparate frigorifice, aparate de gătit sau mașini de spălat, pe lângă centralele termice și aparatele de aer condiționat pe care le vindeam de câțiva ani, lansăm programul de loialitate PPC myRewards pentru a ajuta clienții să beneficieze de ofertele partenerilor noștri și a avea condiții avantajoase pentru confortul zilnic, pentru sănătate sau pentru stilul de viață. Iar asta face parte din planul nostru strategic de a deveni furnizorul integrat de energie care oferă clienților Energie Pentru Orice”,  a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie. 

Clienții PPC Energie au acces într-o primă fază, până la finalul lunii noiembrie, la ofertele a peste 20 de comercianți din diverse categorii: electrocasnice & tehnologie, beauty, fashion, cadouri, casă și grădină, cultură & timp liber, dezvoltare personală, sănătate, travel. 

Astfel, clienții PPC Energie pot activa oferte promoționale, câteva dintre ele fiind disponibile exclusiv prin PPC myRewards, ale brandurilor: Samsung, Hilio, Cărturești, LC Waikiki, Agrii, Tuju, Fashion Boutique, Watchshop, Gunnar, DCR Adventures, Nuria, Educație financiară pentru copii, Youka Beauty, Bottega Verde, Join Up!, Cum mancam, DY Nutrition, Telerenta, Daily Flowers, Complice, 18 Gym, Finday. Lista de oferte disponibile va fi actualizată constant.

Pentru a beneficia de oferte, clienții trebuie să acceseze secțiunea dedicată din aplicația myPPC, să selecteze ofertele de interes, pentru care vor primi un voucher de tip alfanumeric în momentul activării ofertei. Aceste vouchere pot fi utilizate pentru obținerea de discount-uri sau prețuri promoționale la achizițiile din magazinele online ale partenerilor. 

Peste jumătate dintre cei aproximativ 3 milioane de clienți ai PPC Energie utilizează aplicația myPPC pentru a transmite indexul, a plăti simplu facturile, a verifica soldul de plată și a accesa alte funcționalități precum contractarea de noi servicii, contactarea furnizorului.

În luna septembrie, PPC Energie și-a extins portofoliul de produse electrocasnice, care cuprindea anterior aparate de aer condiționat și centrale termice, cu electrocasnice de mari dimensiuni, eficiente energetic cum ar fi mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase, frigidere, combine frigorifice, aparate pentru gătit. Acestea pot fi achiziționate în tranșe egale incluse pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse. Echipamentele pot fi achiziționate direct de pe www.ppcenergy.ro, sau prin intermediul celor aproximativ 80 de magazine fizice din rețeaua PPC Energie. 

Mai mult, pentru un consum inteligent, clienții rezidențiali PPC Energie beneficiază gratuit de PPC myEnergy Coach - singura platforma digitală oferită de un furnizor de energie din România care oferă informații personalizate pentru eficientizarea consumului de energie dintr-o locuință. 

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea extinsă de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

