Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a

Rapid a terminat la egalitate meciul din deplasare contra Universității Cluj, scor 0-0, în etapa a noua a Superligii României.

Astfel, giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga.

Clasament. Loc echipa M V E Î GM-GP Puncte



1 Universitatea Craiova 8 6 2 0 17-9 20

2 Rapid Bucureşti 9 5 4 0 14-6 19

3 FC Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 12-8 15

4 FC Argeş 8 5 0 3 13-10 15

5 FC Botoşani 8 3 4 1 16-9 13

6 Universitatea Cluj 9 3 4 2 11-8 13

7 Farul Constanţa 8 4 1 3 11-10 13

8 UTA Arad 8 3 4 1 11-10 13

9 Unirea Slobozia 8 3 2 3 11-10 11

10 Oţelul Galaţi 8 2 4 2 10-9 10

11 FC Hermannstadt 8 1 4 3 7-10 7

12 Petrolul Ploieşti 8 1 3 4 7-9 6

13 FCSB 8 1 3 4 10-14 6

14 CFR Cluj 7 1 3 3 11-16 6

15 FK Csikszereda 7 0 2 5 7-19 2

16 Metaloglobus 8 0 1 7 7-18 1



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, notează Agerpres.

Meciurile din etapa a noua a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.



Rezultate:

Vineri 12 septembrie

FC Universitatea Cluj - FC Rapid Bucureşti 0-0, Cluj Arena - Cluj-Napoca

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Adrian Vornicu (Iaşi)

Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF



Sâmbătă 13 septembrie

AFC UTA Arad - FC Argeş (Arena Francisc Neuman - Arad, 16:00)

FC Metaloglobus Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj (Arena 1 - Clinceni, 21:30)



Duminică 14 septembrie

ACS Oţelul Galaţi - AFC Botoşani (Stadion Oţelul - Galaţi, 15:45)

Universitatea Craiova - FC Farul Constanţa (Stadion Ion Oblemenco - Craiova, 18:00)

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC FCSB (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 21:00)



Luni 15 septembrie

AFC Hermannstadt - AFC Unirea 04 Slobozia (Stadion Municipal - Sibiu, 18:00)

FC Petrolul Ploieşti - FC Dinamo Bucureşti (Stadion Ilie Oană - Ploieşti, 21:00)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News