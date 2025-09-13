Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a

Rapid a terminat la egalitate meciul din deplasare contra Universității Cluj, scor 0-0, în etapa a noua a Superligii României.
Astfel, giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga.
1 Universitatea Craiova 8 6 2 0 17-9 20
2 Rapid Bucureşti 9 5 4 0 14-6 19
3 FC Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 12-8 15
4 FC Argeş 8 5 0 3 13-10 15
5 FC Botoşani 8 3 4 1 16-9 13
6 Universitatea Cluj 9 3 4 2 11-8 13
7 Farul Constanţa 8 4 1 3 11-10 13
8 UTA Arad 8 3 4 1 11-10 13
9 Unirea Slobozia 8 3 2 3 11-10 11
10 Oţelul Galaţi 8 2 4 2 10-9 10
11 FC Hermannstadt 8 1 4 3 7-10 7
12 Petrolul Ploieşti 8 1 3 4 7-9 6
13 FCSB 8 1 3 4 10-14 6
14 CFR Cluj 7 1 3 3 11-16 6
15 FK Csikszereda 7 0 2 5 7-19 2
16 Metaloglobus 8 0 1 7 7-18 1
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, notează Agerpres.
Meciurile din etapa a noua a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.
Rezultate:
Vineri 12 septembrie
FC Universitatea Cluj - FC Rapid Bucureşti 0-0, Cluj Arena - Cluj-Napoca
Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)
Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Adrian Vornicu (Iaşi)
Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF
Sâmbătă 13 septembrie
AFC UTA Arad - FC Argeş (Arena Francisc Neuman - Arad, 16:00)
FC Metaloglobus Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj (Arena 1 - Clinceni, 21:30)
Duminică 14 septembrie
ACS Oţelul Galaţi - AFC Botoşani (Stadion Oţelul - Galaţi, 15:45)
Universitatea Craiova - FC Farul Constanţa (Stadion Ion Oblemenco - Craiova, 18:00)
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC FCSB (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 21:00)
Luni 15 septembrie
AFC Hermannstadt - AFC Unirea 04 Slobozia (Stadion Municipal - Sibiu, 18:00)
FC Petrolul Ploieşti - FC Dinamo Bucureşti (Stadion Ilie Oană - Ploieşti, 21:00)
de Roxana Neagu