Ciucu, președintele PNL București, lăsat în ofside. Consilieri USR schimbă tabăra

Declarațiile făcute de Ciprian Ciucu, au șanse mari să rămână doar...declarații.

La nivelul Consiliului General se acumulează tensiuni tot mai mari din cauza lui Nicușor Dan, un dezastru managerial și de imagine,pe de o parte, iar pe de alta un rezervor de posturi pentru oamenii lui Ludovic Orban.Cum toate forțele politice se vor dezice de primarul general în funcție, pe măsură ce eșecurile se adună și se apropie alegerile, este tot mai probabilă o alianță PSD-PNL, care să contracareze candidatul USR și AUR.

Și la sectoare colaborarea visată de Ciucu e un obiectiv tot mai îndepărtat. Surse din cadrul Consiliului Local de la sectorul 3 ne-au relatat că liberalii vor să scape de viceprimarul Alexandru Oancea (din aripa Orban), iar useriștii se tem că blocajul permanent pe care îl fac la proiectele pentru bucureșteni, impus de strategia partidului, vor duce scorul electoral sub prag. Cca urmare, se pregătesc să voteze împotriva propriului președinte de organizație, viceprimarul Lucian Judele.

Astfel, se va produce schimbarea majorității PNL-USR cu o majoritate PNL-PSD-ProBucurești (partidului lui Robert Negoiță) și înlocuirea viceprimarilor Alexandru Oancea și Lucian Judele. Demiterea viceprimarilor se realizează cu votul a doua treimi din consilieri.

Primarul Robert Negoiță a denunțat public strategia USR de blocare a proiectelor în Consiliul local, cum s-a întîmplat în cazul halei Laminor, a pasajelor și posurilor care trebuie să fluidizeze circulația în sector.

Negoiță s-a dus la sediul USR unde a depus o scrisoare pentru Dacian Cioloș, în care arată cum blochează USR dezvoltarea Capitalei.

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a enumerat într-un interviu DCNews cele mai importante proiecte care a fost blocate de către USR în Consiliul Local:

"1. Reabilitarea termică pe care am realizat-o cu bani europeni până acum şi unde avem nevoie de prelungirea perioadei de graţie, să găsim soluţii ca oamenii să nu plătească, iar dacă plătesc, să contribuie cu 1%. Şi suntem în demersuri avansate în Parlament, unde ne-am întâlnit cu reprezentanţii AUR, PNL, UDMR şi dânşii ne-au asigurat de susţinerea dumnealor în îmbunătăţirea legislativă astfel încât să rezolvăm problema asta. Nu doar că nu au votat pentru prelungirea perioadei de graţie, ci au introdus un amendament în acel proiect de hotărâre prin care să oblige asociaţiile de proprietari să meargă din uşă în uşă şi să strângă semnături prin care cetăţenii să se oblige că vor plăti acele sume în contract. O ticăloşie, o aberaţie!

2. Avem teren pentru grădiniţă şi şcoală. Nu ne aprobă. Societatea Primăriei Sector 3 a făcut solicitare de donaţie: noi vrem să donăm acest teren cu destinaţia de şcoală. Au votat împotrivă", a povestit primarul Robert Negoiţă în direct la DC News.

"Eu de mai bine de un an am tot sperat că găsim o variantă de comunicare şi am fost foarte deschis, am zis că poate oamenii sunt de bună credinţă, poate că suspectează că cine ştie ce s-a întâmplat în primărie, am zis OK, veniţi şi puneţi-vă voi oameni unde vreţi, ca să vă asiguraţi că lucrurile se întâmplă în regulă", a mai spus edilul.

