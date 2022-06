Ciucă l-a propus oficial pe Grindeanu la Agricultură

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a transmis, vineri, președintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, informează Guvernul.

Prin același document s-a luat act de demisia ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.

Adrian Chesnoiu anunța că demisionează de la Ministerul Agriculturii și se autosuspendă din PSD. El cerea vot pentru ridicarea imunității parlamentare: „Nu am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă”.

DNA a anunțat joi că a transmis procurorului general al PICCJ referatul în vederea sesizării Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, deputat în Parlamentul României.

Chesnoiu, declarații

„NU am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă! În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune! Mă retrag din funcția de ministru - nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat!Vă mulțumesc tuturor celor care aveți încredere în mine, în nevinovăția mea și în toate lucrurile bune pe care le-am făcut! Doamne ajută!”, a transmis, joi, Adrian Chesnoiu.

Marcel Ciolacu, reacţie după demisia ministrului Chesnoiu

Marcel Ciolacu a transmis recția sa după demisia lui Adrian Chesnoiu: „Apreciez gestul de demnitate politică făcut de Adrian Ionut Chesnoiu, care a ales cea mai onorabilă cale de a-și apăra numele și reputația profesională. Performanțele profesionale ale lui Adrian Chesnoiu, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice îndoială. Le apreciez în mod deosebit și îi mulțumesc pentru efortul depus și rezultatele obținute. Am convingerea că Adrian Chesnoiu va reuși să-și apere cu succes onoarea și că va reveni în serviciul public!"

