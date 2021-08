Cîţu, datorii în SUA. Vâlcu: Suntem nebuni? Normal că nu-şi aduce aminte

"Cum putem să scriem că Florin Cîţu a făcut în Statele Unite datorii de circa 9.000 de dolari, când el a făcut în România datorii de 50 de miliarde de euro. Suntem nebuni? Normal că nu-şi aduce aminte câţi bani are de dat acolo când suma despre care se vorbeşte e insignifiantă faţă de împrumuturile pe care le învârte în ţară ca ministru de Finanţe şi premier.

Păi e pistol cu apă, e o jucărie, un nimic! E suficient să facem un calcul simplu ca să vedem că în România el a făcut datorii incomparabil mai mari şi nu are nicio problemă", a punctat Val Vâlcu.

"Când tu tocmai ai terminat de scris romanul 'Război şi pace', de 2.000 de pagini, normal că nu îţi mai aduci aminte de zilele de şcoală primară, când abia începusei să buchiseşti literele 'o' şi 'i' în caiet şi apoi să compui cuvântul 'oi'. Aşa şi cu Cîţu. Când împrumuţi acum zeci de miliarde, normal că nu-ţi mai aminteşti de o datorie de 9.000 de dolari de acum 20 de ani", a mai punctat Val Vâlcu.

Jurnalistul face, astfel, o paralelă între datoria pentru care, potrivit informaţiilor date publicităţii astăzi, Florin Cîţu a fost dat în judecată în SUA şi cele circa 50 de miliarde de euro - potrivit acuzaţiilor aduse de către reprezentanţii opoziţiei - pe care acesta le-a împrumutat în calitate de ministru al Finanţelor, crescând foarte mult datoria publică a României.

Al doilea dosar al lui Florin Cîţu, în SUA

A apărut un nou dosar pe care l-a avut premierul Florin Cîţu în SUA.

La 6 ani după plecarea din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Cîţu a fost chemat în judecată în instanţa din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii.

Agenţia Mediafax şi Aleph News au obţinut în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, şi dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîţu, aşa cum el a fost pus la dispoziţie de către autorităţile judiciare americane, şi prezintă publicului în cele ce urmează faptele şi mărturiile, în ordine cronologică, aşa cum se regăsesc şi reies din documentele aflate în dosar.

21 iulie 2008: Florin Cîţu este dat în judecată pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank. Banca americană îşi vânduse creanţele la credite restante către firma de recuperări creanţe Clarke Jordan Financial LC din Iowa care-i cere lui Florin Cîţu, într-un proces civil, în instanţă, peste 9755,27 de dolari pentru că nu şi-a respectat angajamentele semnate.



La 6 după plecarea lui Florin Cîţu din SUA, pe 21 iulie 2008, avocatul Charles L.Litow depune o plângere în instanţa din Iowa (Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story), prin care susţine că este autorizat de către firma americană Clarke Jordan Financial LC ca să introducă un proces împotriva lui Florin Vasile Cîţu.



Maryland National Bank, NA, un important creditor de carduri de credit pentru consumatori, care cu doar 2 ani înainte fusese cumpărată cu 35 de miliarde de dolari de către gigantul Bank of America şi ulterior, în 2016, cu 1,9 miliarde de lire sterline şi de Grupul Bancar britanic Lloyds, îşi vânduse la acea vreme unele creanţe către firma de recuperare de creanţe Clarke Jordan Financial LC din Iowa.



Presa americană relatează că Banca MBNA, mutată din Maryland în Delaware şi devenită la un moment dat cel mai mare angajator privat din statul Delaware, avea relaţii privilegiate atât cu republicanii, cât şi cu democraţii. La Banca MBNA mulţi directori erau foşti angajaţi ai FBI, era una dintre cele mai profitabile companii din America, 50 de milioane de clienţi deţineau carduri la banca MBNA, iar fondatorul băncii, Charles M. Cawley, un pionier al credit cardurilor, era apropiat atât de familia Bush, cât şi de familia Biden.



Potrivit New York Times şi CBS News, Banca MBNA a donat 1 milion de dolari fundaţiei care a construit biblioteca prezidenţială familiei Bush din Texas, l-a avut ca angajat în 1996 chiar şi pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, actualul preşedinte al SUA şi avea o relaţie strânsă cu senatorul de la acea vreme Joe Biden, poreclit „senatorul MBNA”. Presa irlandeză arăta în 2009 că aceeaşi instituţie bancară a fost acuzată că îşi hărţuieşte clienţii.



Ca atare, în vara lui 2008, firma de recuperare de creanţe, Clarke Jordan Financial LC, îl dă în judecată civilă pe Florin Vasile Cîţu şi îl acuză că are o datorie la bancă de 6.698,73 de dolari în urma tranzacţiilor de pe cardul de credit, că Florin Cîţu nu şi-a respectat contractul, că i-a trimis acestuia o notificare, şi cere oficial în instanţă, prin procesul civil deschis cu numărul LACV044600, de la Florin Cîţu datoria, plus dobânda aferentă, plus o datorie în cazul neplăţii de 5%, plus costuri de judecată şi orice altă compensaţie consideră instanţa.



În total, Clarke Jordan Financial, LC cere de la Florin Cîţu peste 9.755,27 de dolari în plângerea depusă la Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story.