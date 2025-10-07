€ 5.0916
Data actualizării: 20:38 07 Oct 2025 | Data publicării: 20:38 07 Oct 2025

Cinematografele românești în alertă: prețurile diferite în funcție de loc de la Cinema City revoltă publicul
Autor: Alexandra Curtache

geoffrey-moffett-TFRezw7pQwI-unsplash Foto: Unsplash
 

Cinema City a stârnit controverse în rândul publicului român după ce a introdus un sistem de prețuri dinamice, în care costul biletului variază în funcție de locul ales în sală.

O postare recentă pe Reddit a atras atenția asupra acestei schimbări, iar reacțiile utilizatorilor au fost rapide și numeroase, amestecând critici serioase și umor.

Nemulțumiri și taxe suplimentare

„Cinema City a pus preț dinamic în funcție de ce loc alegi, și cică să încurajezi lumea să vină la cinema. Mai iau și taxă pentru plata online, ceea ce e de cacao, au scos rezervarea cu plată în cinema”, a scris o persoană pe Reddit, atașând un screenshot cu o rezervare pentru un film.

Nemulțumirea legată de taxa suplimentară pentru plata online și eliminarea posibilității de plată direct la cinema a generat sute de comentarii. Mulți utilizatori au criticat măsura, în timp ce alții au făcut haz de necaz:

„La cât de goale sunt cinema-urile din orașul meu, nu văd ce mă oprește să iau un bilet la categoria ieftină și când începe filmul să mă mut pe un loc liber din categoria ‘premium’ :))”

„Până acum nu mergeam la cinema pentru că nu aveam la ce. Acum am încă un motiv să nu mai ajung. Le urez faliment ușor!”

România versus alte țări: abonamente și prețuri mai prietenoase

Sistemul de prețuri dinamice aplicat de Cinema City pare să fie neobișnuit pentru publicul român. În alte țări, cinematografele au găsit metode diferite de a atrage spectatorii:

„În Marea Britanie, un abonament de aproximativ 50 de lei pe lună permite vizionarea nelimitată a filmelor de luni până joi, fără premiere”, scrie cineva.

ȘI În Varșovia, prețurile biletelor sunt mai mici decât în București, conform unui screenshot postat de un alt utilizator, ceea ce arată că publicul român plătește mai mult pentru experiențe similare.

Comentariile au sugerat că România ar putea învăța de la aceste modele pentru a încuraja mersul la cinema fără a pune presiune suplimentară pe spectatori.

Prețul dinamic: soluție sau problemă pentru cinematografe?

În timp ce politica de prețuri dinamice poate fi justificată din perspectiva cinematografelor, publicul român nu pare pregătit să o accepte fără critici și ironie.

Cinematografele speră că prețul dinamic va crește gradul de ocupare și va atrage spectatori către locurile mai puțin populare, dar reacțiile de pe Reddit indică faptul că această măsură ar putea deteriora imaginea brandului și genera nemulțumire.

Rămâne de văzut dacă Cinema City va ajusta sistemul sau dacă publicul va continua să critice intens politica de prețuri.

cinema
cinema city
preturi
