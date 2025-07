Cine va moșteni mare parte din averea lui Hulk Hogan. Apariții publice rare - Foto

Terry Gene Bollea, cunoscut sub numele de Hulk Hogan pentru cariera sa de wrestling, era căsătorit a treia oară. Astfel, ultima sa soție, Sky Daily, va moșteni o mare parte din averea sa.

Când s-au căsătorit

Cei doi s-au căsătorit în 2023 într-o ceremonie intimă în Clearwater, Florida. “Am întrebat-o pe Sky dacă vrea să se căsătorească cu mine și a fost suficient de nebună să spună da”, spunea Hulk Hogan, la acea vreme.

Când s-au cunoscut, Daily lucra ca instructor de yoga, însă ținea și contabilitate la firme mici. Daily este cu 25 de ani mai tânără decât Hogan. De asemenea, are trei copii dintr-o relație anterioară. Ei au fost prezenți la nuntă, la fel și cei doi copii ai lui Hulk din relațiile anterioare.

Media americană a afirmat, de multe ori, că Sky Daily are un profil foarte discret pe rețelele sale sociale, iar aparițiile publice au fost destul de rare. Fii lui Hulk, Nick și Brooke, intră și ei în posesia unei părți din moștenire.

Foto

Sursa foto - ET Facebook captură

Hulk, inclus în Hall of Fame la începutul anilor 2000

Hulk a urcat în ring și după retragere. De asemenea, fiecare show în care el apărea avea vânzări enorme. Luptele sale legendare rămân în istorie.

”Hulk și-a iubit fanii atât de mult și, în ciuda disconfortului fizic din ce în ce mai mare, a făcut tot posibilul să apară, să semneze autografe, să facă fotografii și să se conecteze cu oamenii care l-au susținut prin toate acestea. Ați însemnat totul pentru el. Această pierdere este bruscă și imposibil de acceptat. Pentru lume, el a fost o legendă… dar pentru mine, el a fost Terry al meu. Omul pe care l-am iubit. Partenerul meu. Inima mea”, a spus soția lui Hulk.

”Nu eram pregătită pentru asta… și inima mea este sfâșiată. El se confrunta cu unele probleme de sănătate, dar am crezut cu adevărat că le vom depăși. Am avut atât de multă încredere în puterea lui. Am crezut că mai avem încă timp”, a adăugat ea.

