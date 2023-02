Cine i-ar putea lua locul lui Putin, la cârma Rusiei. Chirieac expune un aspect cheie

„Vă dați seama, structura conducerii Rusiei este un aparat și, fără doar și poate, va fi o luptă pentru succesiune; cel puțin așa a arătat istoria până acum. Așa s-a întâmplat în cazul Federației Ruse și atunci când Putin i-a succedat lui Boris Elțîn. Va fi o luptă acolo între ei, cel mai puternic va reuși.



Cine va reuși să controleze cel mai bine serviciile secrete și armata, pentru a se impune, acela va câștiga. Văd că partidul are importanță mai mică în acest moment. Partidul este pur și simplu un apendice. La fel și Duma de Stat... nu are o relevanță nici măcar la nivelul parlamentului nostru. Ce să mai vorbim? Totul se rezumă la serviciile secrete și serviciile de forță care controlează tot. Dintre ei, fiecare are câte o feudă, iar cel care va fi mai abil în a-i convinge pe ceilalți că li se vor satisface nevoile, cerințele și dorințele, acela îi va succeda lui Putin. Dar nu cred că se va pune problema anul ăsta, anul viitor sau în viitorii 5 ani. Chestiunea asta că face Putin câte un cancer nou în fiecare zi cred ca este depășită”, a precizat analistul Bogdan Chirieac.

La finalul lunii trecute existau zvonuri că Vladimir Putin s-ar întoarce împotriva șefului Wagner, Evghenii Prigojin.

Liderul de la Kremlin ar fi fost frustrat de faptul că șeful temutului grup de mercenari Wagner, după ce Evghenii Prigojin "nu a reușit să înțeleagă aluziile" și a continuat să se laude că forțele sale obțin mai mult succes decât armata Rusiei, scria Daily Mail.

În acest exces paranoic, lui Putin i-ar fi fost frică de faptul că Prigojin tânjește și la funcția lui.

Se spune că Putin s-a simțit amenințat de ascensiunea lui Prigojin și de autoafirmarea lipsită de tact, au declarat astăzi experții de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW). Acest lucru a fost evident, au spus ei, când liderul rus i-a atribuit lui Prigojin sau forțelor sale Wagner meritul pentru capturarea orașului.

"Prigojin nu a acceptat aluziile, dacă au fost aluzii, ci și-a dublat eforturile de a se afirma prin reclamă pentru superioritatea și succesele propriilor trupe", au spus experții de la ISW.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News