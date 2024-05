Cine este tânărul amendat pentru că şi-ar fi vopsit părul în culorile drapelului Ucrainei / Foto

Motivul invocat a fost 'discreditarea' armatei ruse, a transmis luni publicaţia independentă Mediazona, conform Reuters. Fotografii cu Stanislav Netesov publicate în mediul online îl arată pe tânărul de 25 de ani tuns scurt, cu părul vopsit în culorile albastru, verde şi galben. Albastrul şi galbenul sunt culorile steagului Ucrainei.

Peste 20.000 de ruşi au fost reţinuţi pentru poziţia lor antirăzboi de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Peste 900 de oameni au fost acuzați de infracţiuni penale.

