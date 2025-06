Cine este singurul pasager care a supraviețuit tragicului accident aviatic din India/ FOTO+VIDEO

Există un singur supraviețuitor al incidentului aviatic petrecut joi, când Air India AI171 s-a prăbușit în cartierul Meghani Nagar, o zonă rezidențială din apropierea aeroportului din Ahmedabad, provocând până în prezent 290 de decese.

Vishwash Kumar Ramesh, cetățean britanic care se afla printre pasageri, a supraviețuit miraculos accidentului de astăzi. Imaginile uluitoare îl arată cu răni vizibile, șchiopătând în timp ce se îndepărta de locul prăbușirii. Potrivit relatărilor, acesta a suferit răni la piept, față și picioare.

Truly a Miracle ????

Passenger seat 11 A survives against all odds. Hospitalized.



He literally walked out of the #AirIndiaFlight in #AhemdabadPlaneCrash pic.twitter.com/whRaYTl6dL