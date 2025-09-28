Cine este consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul lângă unitatea militară din Iași. Starea lui este gravă

Una dintre ele este Marian Jan Chiriță, consilier local AUR în Consiliul Local Iași și arhitect de profesie, cunoscut pentru activitatea sa în cadrul Comisiei de Urbanism.

Potrivit colegilor săi de partid, Marian Jan Chiriță era pasionat de aviație și deținea avionul personal pe care îl pilota. Liderii AUR Iași au menționat că acesta era un pilot prudent, cu numeroase ore de zbor la activ, care respecta procedurile de siguranță.

Președintele filialei județene AUR, Marius Ostaficiuc, a confirmat că avionul consilierului s-a prăbușit imediat după ce motorul ar fi cedat.

„Starea lui Marian este mai gravă decât a celuilalt pasager. Știu că era un pilot responsabil, nu lăsa pe nimeni altcineva la manșă”, a declarat Ostaficiuc, subliniind că incidentul i-a șocat pe toți cei care îl cunoșteau.

Cum s-a prăbușit avionul

Avionul decolase de pe aerodromul Iași, însă după ce a parcurs doar câteva sute de metri a pierdut brusc altitudine și s-a prăbușit în curtea unității militare. Impactul a fost urmat de o explozie, iar flăcările au cuprins aparatul. Echipele de intervenție de la ISU Iași și personalul militar au acționat rapid, cu autospeciale de stingere și echipaje medicale, pentru a salva cele două victime.

Ambii ocupanți ai avionului au fost transportați de urgență la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași. Starea consilierului AUR era critică: el a suferit arsuri grave pe jumătate din suprafața corpului și multiple traumatisme. Medicii au decis amputarea ambelor picioare pentru a-i salva viața și au anunțat că vor urma mai multe intervenții chirurgicale pentru tratarea arsurilor. Pasagerul, un bărbat de 51 de ani care ar fi polițist, a suferit contuzii toraco-abdominale, însă starea sa este mai stabilă.

Deputatul AUR Silviu Gurlui a transmis un mesaj de susținere pe rețelele sociale, în care a vorbit despre posibila cauză a tragediei.

„Din informațiile disponibile până acum, ar fi fost vorba despre o defecțiune tehnică la motor, care ar fi cedat la decolare. Suntem alături de familie și sperăm într-o recuperare cât mai rapidă”, a scris acesta.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările prăbușirii. Specialiștii vor verifica starea tehnică a motorului, istoricul de întreținere al avionului și procedurile urmate înainte de decolare. De asemenea, vor fi analizate toate datele de zbor disponibile pentru a înțelege dacă incidentul ar fi putut fi evitat.