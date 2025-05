Cine este cel mai bogat actor din 2025 - nu a mai jucat într-un film de cinci ani, dar nu îl detronează nimeni

Dwayne Johnson, care a dominat clasamentele în 2024, se află acum pe locul al doilea, devansat de o legendă a cinematografiei de acțiune care nu a mai apărut într-un rol principal din 2019. Alături de ei, în top cinci cei mai bogați actori ai anului se regăsesc și Shah Rukh Khan – superstarul Bollywoodului, Tom Cruise – faimos pentru seria Mission: Impossible, și George Clooney – actor și fost coproprietar al brandului Casamigos Tequila.

Acest top subliniază încă o dată că averea actorilor nu mai provine exclusiv din filme, ci și din investiții inteligente și afaceri secundare.



Arnold, omul care și-a clădit imperiul dincolo de camerele de filmat

Chiar dacă ultimul său rol major a fost cel al T-800 în Terminator: Dark Fate din 2019, Schwarzenegger a reușit să-și crească averea într-un mod spectaculos. Forbes a raportat în primăvara trecută că Arnold a atins statutul de miliardar, în mare parte datorită investițiilor în domeniul imobiliar, unde și-a plasat primii bani încă din anii '70, înainte să ajungă star la Hollywood.

„Am fost milionar înainte de primul meu rol cu adevărat mare. Nu din filme, ci din imobiliare”, a declarat el într-un interviu anterior.

Pe lângă proprietăți, actorul deține și o participație de cinci procente într-o firmă globală de investiții și a avut plasamente inspirate în companii precum Starbucks și Google.



Un actor rar, dar profitabil

Chiar dacă nu apare des pe ecran, atunci când o face, Arnold știe să-și negocieze inteligent contractele. Un exemplu clasic rămâne filmul Twins (1988), unde a renunțat la salariu în schimbul unui procent din încasări. A câștigat astfel peste 35 de milioane de dolari, o afacere considerată „istorică” chiar de el.

„A devenit o afacere atât de istorică încât studioul nu ar mai face niciodată, niciodată, o astfel de înțelegere”, a spus Schwarzenegger în 2016.

Până acum, filmele sale au generat peste 5,5 miliarde de dolari la box office, iar el ar fi încasat în jur de 500 de milioane de dolari doar din aceste producții.



Reîntoarcerea pe ecrane? Arnold joacă rolul lui Moș Crăciun în 2025

Deși a stat departe de filme în ultimii ani, Arnold Schwarzenegger va reveni în această iarnă pe micile ecrane în comedia Man with the Bag, unde va interpreta chiar rolul lui Moș Crăciun. De asemenea, fanii așteaptă de ani de zile lansarea filmului Kung Fury 2, unde actorul are un rol confirmat, dar producția a fost amânată în repetate rânduri.

Această apariție va marca peste cinci ani de la ultimul său rol într-un film de cinema, demonstrând că în lumea marilor averi de la Hollywood, talentul actoricesc poate fi dublat cu succes de flerul pentru afaceri.



De la culturism la miliarde

Povestea lui Schwarzenegger este una emblematică: a ajuns în SUA în 1968 cu un accent greu de înțeles pentru regizorii americani, dar cu o voință de fier. A transformat culturismul într-o rampă de lansare, a cucerit Hollywoodul, a condus statul California ca guvernator și și-a folosit averea pentru a investi în domenii-cheie.

În 2025, acest mix unic de ambiție, adaptabilitate și viziune financiară l-a propulsat în fruntea celor mai bogați actori ai lumii – chiar și fără o prezență constantă pe ecrane.

