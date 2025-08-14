Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României

El a zis că, în lipsa altor lideri puternici dispuși să preia funcția de premier, Ilie Bolojan își menține poziția. Totuși, soluțiile care ar putea redresa economia, accelerarea absorbției fondurilor europene și debirocratizarea pentru atragerea investițiilor străine, nu sunt puse în aplicare, în timp ce remiterile românilor din străinătate, investițiile străine și fondurile europene atrase sunt la minime istorice.

„Ilie Bolojan face aceste tăieri ca să intrăm într-un costum mult mai prea strâmt. În opinia multora, intrarea României în recesiune nu va rezolva problemele. Tăierile investițiilor nu vor rezolva din probleme... dimpotrivă. Va accentua gaura, va accentua recesiunea. Când economia se micșorează, deficitul crește. Plus că se pierd banii investiți până acum. Dacă doi ani nu se mai pune mâna pe hârleț, se fură țeava etc. Adevărul este că, în acest moment, nicio altă personalitate puternică în afară de Ilie Bolojan, nu își asumă funcția de premier, iar Ilie Bolojan știe acest lucru.

Că lumea este nemulțumită... da. Probabil că soluția era accelerarea dramatică a absorbției fondurilor europene... da. Poate că soluția era debirocratizarea ca să permiți investițiile străine... da. Dar este ca un făcut, ca la catastrofele aeriene. Aflu că remiterile românilor din străinătate au scăzut, investițiile străine au scăzut, absorbția de fonduri europene este la cele mai scăzute niveluri și se taie și bani”, a zis Bogdan Chirieac.

Potrivit BNR, în primele șase luni din 2025, datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde de euro, ajungând la 212,37 miliarde de euro. Bogdan Chirieac afirmă că dobânda aferentă acestei datorii, 11 miliarde de euro, nu ar fi inclusă în bugetul pe 2025.





„În plus... vă dau o veste în exclusivitate, dar trebuie confirmată de autorități: 11 miliarde de euro este dobânda la datoria externă a României care este de vreo 212 miliarde de euro. Această dobândă nu este trecută în bugetul pe 2025. Așa se spune.

De asemenea, vin informații de la ministere că nu au bani de salarii pentru septembrie. Specialiștii ne-au explicat că nu este ceva deosebit pentru că, în general, bugetul se face cam până în septembrie și se completează la rectificare, doar că la rectificare, Ilie Bolojan nu mai are bani fiindcă veniturile au scăzut. Au majorat taxele și impozitele, dar veniturile au scăzut. Reducerea consumului va scădea și mai mult din venituri. Suntem într-o situație mai mult decât dramatică”, a zis Bogdan Chirieac la B1 TV, în emisiunea Ioanei Constantin. Jurnalista a confirmat și ea informația dată de Bogdan Chirieac privind dobânda de 11 miliarde de euro.

