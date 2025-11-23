Chirieac: Bogdan Ivan e „Oana Țoiu de la PSD”. Acest băiat face praf Energia

Duminică seara, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu despre ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a spus că „în 1-2 zile“ va rezolva problema cu Lukoil, fără a avea legislație prin care să poată face acest lucru.

„Bogdan Ivan este Oana Țoiu de la PSD“, a exclamat Bogdan Chirieac, duminică seara, la România TV.

Întrebat care sunt motivele pentru care afirmă acest lucru, analistul politic a precizat că „acest băiat a făcut praf la Digitalizare, a făcut praf la Economie, iar acum i-au dat Energia“.

„În urmă cu două săptămâni a declarat public faptul că în 1-2 zile rezolvă problema cu Lukoil. Cum rezolvă, că a fost o dezbatere întreagă? Lăsăm faptul că nu are bani, dar nu are lege să facă asta. De aici încolo putem consemna fiecare flatulență a domnului Bogdan Ivan“, a spus, duminică seara, analistul politic Bogdan Chirieac.

Reamintim faptul că autoritățile din Europa de Est, în special din România și Bulgaria, au început să ia măsuri pentru a prelua controlul asupra activelor Lukoil, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei. În urmă cu mai bine de o săptămână, ministrul Energiei preciza că statul trebuie să preia compania locală și nu va solicita o amânare a termenului sancțiunilor din 21 noiembrie.

Bogdan Chirieac a atras atenția încă de atunci că acest lucru nu se poate realiza fără o lege de naționalizare, motiv pentru care a precizat că problema este „cât casa“.

„Avem o problemă cât casa cu Lukoil, deoarece dacă cineva are nesăbuința să aibă încredere în ministrul energiei, Bogdan Ivan, că rezolvă situația într-o zi - două, când el nu are lege de naționalizare, se înșală amarnic. Și uite-așa ne trezim cu războiul la masă“, declara Bogdan Chirieac pe 12 noiembrie 2025.