Data actualizării: 10:47 30 Oct 2025 | Data publicării: 10:20 30 Oct 2025

De ce are dreptate Oana Țoiu privind Casa Regală
Autor: D.C.

oana-toiu-ministerul-de-externe_92708900 Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Crișan Andreescu/DCNews; Agerpres
 

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a găzduit miercuri, la Castelul Pelișor din Sinaia, o ceremonie cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

Evenimentul s-a desfășurat în Holul de Onoare al castelului, în prezența Majestății Sale Margareta, a Alteței Sale Regale Principele Radu, a Alteței Sale Regale Principesa Elena și a Alteței Sale Regale Principesa Sofia. Au mai participat, printre alții, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, Nunțiul Apostolic, Giampiero Gloder, ambasadori, reprezentanți ai cultelor religioase.

Instituția Casei Regale este una necesară

Ministrul Oana Țoiu a vorbit, la început, formalitățile obișnuite, formule de respect, introducere, etc., dar la final a spus ceva foarte interesant. A zis că instituția Casei Regale este una necesară, că ne ajută ca țară, că sunt ambasadorii noștri și o ancoră de stabilitate.

A descris foarte bine situația actuală a Casei Regale, care rămâne o instituție cu două linii de apărare, deși România nu este monarhie constituțională, există însă două articole în Constituție, din 1991-1992, care pot fi interpretate cumva în acest sens.

Oana Țoiu are dreptate când spune că instituția Casei Regale e importantă: E un partener, ajută la imaginea României, la NATO, la integrarea europeană, la diplomație.

Mai multe declarații, aici - https://www.dcnews.ro/ceremonie-regala-la-castelul-pelisor-in-onoarea-regelui-ferdinand-i-si-a-reginei-maria-oana-toiu-si-gen-gh-vlad-au-tinut-discursuri_1015897.html

oana toiu
regele ferdinand
monarhie
nato
regina maria
