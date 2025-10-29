Ceremonie regală la Castelul Pelișor, în onoarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria: Oana Țoiu și gen. Gh. Vlad au ținut discursuri

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a găzduit miercuri, la Castelul Pelișor din Sinaia, o ceremonie cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

Evenimentul are rolul de „a celebra moștenirea istorică și legământul suveranilor care și-au legat numele de unitatea, identitatea și statornicia României moderne”, potrivit Familiei Regale a României.

Participanți de seamă la ceremonia de la Castelul Pelișor

Ceremonia, care a avut loc în Holul de Onoare al castelului, în prezența Majestății Sale Margareta, a Alteței Sale Regale Principele Radu, a Alteței Sale Regale Principesa Elena și a Alteței Sale Regale Principesa Sofia, a adunat reprezentanți ai Guvernului României, ai Armatei Române, ai Corpului Diplomatic, ai cultelor religioase, personalități ale societății civile. La eveniment au participat Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, alături de Decanul Corpului Diplomatic, Arhiepiscopul Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic, ambasadorul Republicii Federale Germania, Angela Ganninger, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Giles Portman, și ambasadorul Republicii Moldova, Victor Chirilă.

Majestatea Sa i-a invitat, de asemenea, pe Părintele Arhimandrit David Petrovici, exarhul Zonei de Munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor a Bisericii Ortodoxe Române, pe Înaltpreasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-Catolic de București, și pe părintele Nevsky Everett al Bisericii Anglicane.

Principele Radu, omagiu Regelui Ferdinand I și Reginei Maria la Castelul Pelișor

„Au rostit un cuvânt de recunoștință Principele Radu, Ministrul Afacerilor Externe, Șeful Statului Major al Apărării, iar reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, Catolice și Anglicane au rostit rugăciuni”, se arată în precizările Familiei Regale.

Discursul Principelui Radu (ctr. stg.) cu ocazia ceremoniei ocazionate de aniversarea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

„A dorit Majestatea Sa ca această poveste pe care o evocăm astăzi, în puține cuvinte, să aibă loc la Castelul Pelișor, căminul de o viață al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, locul în care și-au trăit clipele de fericire și de disperare și locul în care amândoi au închis ochii”, a afirmat Alteța Sa Regală, Principele Radu, în cuvântul adresat în numele Majestății Sale.

Acesta a punctat că „societatea românească și întregul continent european au sărbătorit anul acesta dubla aniversare rotundă" de la nașterea Regelui Ferdinand I și de la nașterea Reginei Maria.

Oana Țoiu, despre rolul Familiei Regale în politica externă

În context, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a arătat că activitatea Familiei Regale trebuie să fie o lecție pentru orice ministru de Externe, amintind, totodată, despre importanța faptului că Regele Mihai a pledat pentru admiterea României în NATO și în Uniunea Europeană.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, participă la ceremonia ocazionată de aniversarea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

„Pentru orice ministru de Externe, acest episod din istorie, dar și activitatea Familiei Regale trebuie să fie o lecție. și o tratăm ca a atare. Un manual de politică externă bazată pe curaj și viziune. Mai presus de toate, în plan personal, lecția cea mai importantă este această abilitate extraordinară și atât de necesară în aceste vremuri de a construi punți, de a renunța uneori la propria ta persoană pentru un bine mai mare, pentru a sluji țara. (...) Regele Mihai a pledat cu demnitate și credibilitatea sa uriașă pentru admiterea României în NATO și în Uniunea Europeană. A explicat că locul nostru este acolo și a fost ascultat cu un respect pe care puțini alții îl puteau reclama la acel moment. Astăzi ne este poate mai clar ca oricând cât de importantă este apartenența noastră la NATO", a spus ministrul.

Oana Țoiu a subliniat că Familia Regală a României este un simbol al continuității statului român pe scena internațională: „Majestatea voastră, Altețea Voastră Regală, pentru Ministerul Afacerilor Externe și pentru mine personal, Familia Regală a României nu este doar un simbol al acestor vremuri glorioase, ci un partener activ, un pilon de credibilitate, un simbol al continuității statului român pe scena internațională când unii dintre noi suntem mult mai vremelnici de atât. Încrederea pe care lumea o are în România și pe care noi, în România, o avem în siguranță și în viitorul nostru vi se datorează în bună măsură", a punctat șefa diplomației române.

Gheorghiță Vlad, despre moștenirea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria

La rândul său, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a vorbit despre moștenirea pe care cei doi au lăsat-o poporului român.

Discursul generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării (SMAp), la ceremonia ocazionată de aniversarea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

„Impozanți în toată puterea cuvântului, Ferdinand cel Loial și Regina Mamă sau Regina Soldat au marcat istoria românilor și oferă chiar și în zilele noastre una dintre cele mai grăitoare manifestări ale patriotismului. (...) Regele Ferdinand I și Regina Maria ne-au lăsat o moștenire incomensurabilă, pe care suntem datori să o conservăm și să o valorificăm”, a spus acesta, potrivit Agerpres.

După ceremonia desfășurată în Holul de Onoare, Familia Regală, alături de demnitarii statului și reprezentanții instituțiilor religioase, au urcat în Camera de Aur a Castelului Pelișor, locul unde se află Inima Reginei Maria, pentru un moment de rugăciune și reculegere.