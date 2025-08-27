CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA anunță semnarea unui contract major pentru modernizarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean. Contractul vizează LOT 5, între Băile Herculane și Poarta Nouă, și are o valoare de peste 2,14 miliarde de lei. Scopul principal este modernizarea infrastructurii feroviare pentru a crește competitivitatea economică a României.

Durata contractului

"Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că astăzi, 27 august 2025, a fost semnat, cu PORR CONSTRUCT S.R.L, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” – LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE – CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 – KM 436+887

Valoarea estimată totală a contractului este 2.143.133.821,65 lei, fără TVA.

Sursa de finanțare este asigurată din Programul Transport (PT) 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

Durata contractului este de 60 luni, din care: proiectare 12 luni și execuție lucrări 48 luni.

Obiectivul general ce ar trebui să fie atins prin realizarea proiectului de investiții este îmbunătățirea competitivității economice a României, prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne, cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de căi ferate europene.

Principalele obiective preconizate

Principalele obiective preconizate a fi obținute prin realizarea proiectului „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” – LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE – CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 – KM 436+887 sunt:

- modernizarea liniei de cale ferată în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI), linie simplă sau dublă, electrificată, de 25kV;

- ⁠introducerea instalațiilor de centralizare electronice/electrodinamice noi sau reabilitate, după caz, în stații și linie curentă și introducerea sistemului de siguranță ERTMS nivel 2 în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) și cu previziunile cererii de trafic de călători și de marfă, național și internațional;

- ⁠sarcina maximă pe osie 22,5 tone/osie;

- ⁠lungimea maximă a trenului de 740 m în toate stațiile;

- ⁠caracteristici ale peroanelor: peroane înalte cu lungime de 400 m, în toate stațiile;

- ⁠ecartament nominal: 1435 mm;

- ⁠lucrări de modernizare a 7 tuneluri;

- ⁠lucrări civile în stații: lucrări de igienizare și cosmetizare a construcțiilor existente, intervenții la structuri, eficientizare fluxuri;

- ⁠îmbunătățirea geometriei traseului în plan și profil longitudinal (rectificări de curbe și încadrarea elementelor de profil în prevederile normativelor în vigoare);

- ⁠lucrări de semnalizare și telecomunicații;

- ⁠se vor asigura viteze de circulație ale trenurilor de maxim 100 km/h;

- ⁠modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea (în sistem de alimentare de 25 kV, 50 Hz);

- ⁠mărirea capacității de tranzit;

- ⁠montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot", se arată în comunicatul oficial.

