CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure

CFR a semnat un contract pentru modernizarea liniei Craiova – Caransebeș.
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA anunță semnarea unui contract major pentru modernizarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean. Contractul vizează LOT 5, între Băile Herculane și Poarta Nouă, și are o valoare de peste 2,14 miliarde de lei. Scopul principal este modernizarea infrastructurii feroviare pentru a crește competitivitatea economică a României.
"Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că astăzi, 27 august 2025, a fost semnat, cu PORR CONSTRUCT S.R.L, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” – LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE – CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 – KM 436+887
Valoarea estimată totală a contractului este 2.143.133.821,65 lei, fără TVA.
Sursa de finanțare este asigurată din Programul Transport (PT) 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.
Durata contractului este de 60 luni, din care: proiectare 12 luni și execuție lucrări 48 luni.
Obiectivul general ce ar trebui să fie atins prin realizarea proiectului de investiții este îmbunătățirea competitivității economice a României, prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne, cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de căi ferate europene.
Principalele obiective preconizate a fi obținute prin realizarea proiectului „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean” – LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE – CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 – KM 436+887 sunt:
- modernizarea liniei de cale ferată în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI), linie simplă sau dublă, electrificată, de 25kV;
- introducerea instalațiilor de centralizare electronice/electrodinamice noi sau reabilitate, după caz, în stații și linie curentă și introducerea sistemului de siguranță ERTMS nivel 2 în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) și cu previziunile cererii de trafic de călători și de marfă, național și internațional;
- sarcina maximă pe osie 22,5 tone/osie;
- lungimea maximă a trenului de 740 m în toate stațiile;
- caracteristici ale peroanelor: peroane înalte cu lungime de 400 m, în toate stațiile;
- ecartament nominal: 1435 mm;
- lucrări de modernizare a 7 tuneluri;
- lucrări civile în stații: lucrări de igienizare și cosmetizare a construcțiilor existente, intervenții la structuri, eficientizare fluxuri;
- îmbunătățirea geometriei traseului în plan și profil longitudinal (rectificări de curbe și încadrarea elementelor de profil în prevederile normativelor în vigoare);
- lucrări de semnalizare și telecomunicații;
- se vor asigura viteze de circulație ale trenurilor de maxim 100 km/h;
- modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea (în sistem de alimentare de 25 kV, 50 Hz);
- mărirea capacității de tranzit;
- montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot", se arată în comunicatul oficial.
de Val Vâlcu