Cercul Vieții, happening artistic la Aiud

Proiectul propune o abordare originală, timp de o oră fiecare participant va crea un desen cu tema „CERCUL VIEȚII”. Ideea în sine are şi un caracter simbolic, un atelier virtual, în care toţi participanţii lucrează simultan, indiferent de zone geografice sau fus orar, lipsit de orice îngrădire politică sau socială. Scopul final este ca toate cele 49 de desene să realizeze o lucrare de artă comună, un mare puzzle reprezentând armonia dintre oameni și culturi de pe tot mapamondul.

Anca Sas, curatorul proiectului:

„Cercul Vieții se va regăsi întotdeauna în mintea noastră, chiar dacă numai într-un colț. Pur și simplu are puterea de a invoca timpul. Trecutul, prezentul și viitorul se reunesc în diferite momente mici care ne dăruiesc diverse emoții. Toate acestea se realizează doar cu o chemare, o chemare pe care am numit-o unitate. Cu mult timp în urmă ne-am unit cu momentele trecutului și viitorului și am făcut o înțelegere cu timpul. Ințelegerea a fost să putem evolua și să ne dezvoltăm sufletele și mințile, în schimb nu putem trăi niciodată într-un singur moment.

Am început să ne dăm seama că gândurile de viitor au devenit momente trecute și amintirile au devenit lecții pentru viitor. Am devenit puternici chiar dacă suntem atât de sensibili... din acea zi a Ințelegerii, Cercul Vieții a luat naștere. Aceasta este povestea Cercului Vieții, cel puțin pentru acest proiect artistic. Cred că artele și Cercul au multe lucruri în comun, probabil același tip de putere primordială le-a dat naștere. Cu o diferență: în timp ce un om nu poate exista într-un singur moment, un artist poate prinde acel moment singular și îl poate face să dureze pentru eternitate.”

Curator: Anca Sas, Coordonator proiect: Stefan Balog, anunță un comunicat al Fundației Inter-Art Aiud, organizatoarea evenimentului.