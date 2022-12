Cele mai bune urări ale preșdintelui BCE, Christine Lagarde: ”Vom ridica din nou ratele”. Iată mișcările BCE pentru 2023

Există o promisiune sub bradul Băncii Centrale Europene. Președintele Christine Lagarde, într-un videoclip filmat cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, s-a angajat de fapt să facă ”tot ce este posibil” pentru a lupta împotriva inflației, iar BCE ”va reuși”, a spus ea în mesajul său de salut către europenii afectați de costul ridicat al vieții, scrie Europa Today.

”Mărim ratele dobânzilor și le vom crește în continuare, într-un ritm constant, până când vor ajunge la un nivel care să asigure o revenire rapidă a inflației la ținta noastră pe termen mediu de 2%”, a promis Lagarde.

Pe scurt mișcările de la Frankfurt în noul an vor fi în concordanță cu ceea ce s-a făcut în a doua jumătate a anului 2022. Din iulie, BCE a crescut ratele în cel mai rapid ritm înregistrat până acum, ridicându-le per total cu 2,5 puncte procentuale, cu un +0,5 doar în decembrie.

”În 2022 ne-am dat seama cât de prețios era ceea ce am considerat de la sine înțeles: pace, energie ieftină și stabilitatea prețurilor”, a spus bancherul în mesajul său video. ”Războiul îngrozitor al Rusiei împotriva Ucrainei și a poporului său provoacă suferințe umane la un nivel pe care speram să nu-l mai vedem niciodată pe pământ european”, a subliniat ea. "Războiul duce, de asemenea, la creșterea prețurilor la energie, determinând creșterea inflației în întreaga Europă. Inflația ridicată rănește pe toată lumea, în special pe cei săraci", a adăugat Lagarde.

În partea finală a mesajului video de Crăciun, Lagarde a salutat ”extinderea familiei zonei euro” care va include douăzeci de țări odată cu intrarea Croației de la 1 ianuarie. ”În 2023 – a continuat ea – trebuie să găsim hotărârea de a apăra ceea ce este mai de preț: pacea, libertatea și democrația”. ”Vă doresc tuturor să petreceți momente de bucurie și sărbători alături de oamenii pe care îi iubiți”, a încheiat președintele BCE.

The past year has challenged us more than we could have imagined. During this holiday period, I hope you will share moments of joy and celebration with your loved ones.



