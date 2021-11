Cele mai bune sloturi cu spin-uri gratis!

Dead or Alive

Un slot al anului 2021, Dead or Alive este printre primele opțiuni atunci când te gândești la metode de a face bani în mediul online. Poți profita de acest slot pentru a avea parte de o sesiune de rotiri pe cinste. Dead or Alive este un slot care a fost lansat în anul 2021 și este unul dintre cele mai fățoase jocuri datorită unui ecran de joc incredibil de arătos. Când intri în Dead or Alive ești întâmpinat direct de un pistolar feroce și îți dai seama imediat că în fața ta se află un slot cu tematica vestului sălbatic. Ecranul de joc a fost schimbat și nu seamănă deloc cu sloturile clasice cu care ești deja obișnuit.

Începând de la comenzile folosite pentru administrarea jocului și până la modul în care îți este livrată informația, Dead or Alive este un slot care nu poate fi jucat de oricine. În partea de jos, pe un fundal de lemn alb se află toate butoanele de customizare a pariului și modul în care tu îți poți alege banii ce vor fi pariați la fiecare rotire. În stânga și dreapta ai două ecrane cu cifre care îți spun de fiecare dată care este pariul efectuat în runda respectivă, dar și care este câștigul.

Dead or Alive este unul dintre sloturile care a depășit câteva recorduri de când a fost lansat de NetEnt pe piața internațională de gambling. Unul dintre motivele pentru care este atât de popular este funcția de rotiri gratuite ce sunt oferite jucătorilor în regim continuu. Slotul are un ecran clasic de 5 tamburi și poate dezvolta un număr superficial de doar 9 linii de plată. În momentul în care funcția de rotiri gratuite este activată, toate câștigurile sunt dublate ceea ce înseamnă că liniile câștigătoare ce conțin simboluri WILD for exploda balanța de bani reali.

Blood Eternal

Doar ce am intrat în luna Noiembrie, dar nu este deloc târziu să îți facem o recomandare foarte interesantă care se va potrivi perfect cu tematica de Halloween care este și încă se simte în aer. Blood Eternal este slotul celor de la Betsoft, iar ca tematică are evident ceva înfricoșător și care va trezi în tine amintiri legate de cinematografia anilor 90. Atunci au simți părinții noștri efectul filmelor cu vampiri, iar Blood Eternal este chiar slotul unde vampirii se simt ca la ei acasă. Un slot oarecum diferit care figurează un ecran cu 6 tamburi și poate dezvolta un total de 30 de linii de plată.

Ce poate face acest slot pentru tine? Să ofere cât mai multe rotiri gratuite de care să te bucuri oricând. Principiul funcției de rotiri gratuite este absolut minunat și foarte poetic. Cu toții știm că în mitologie, vampirii caută mereu să se hrănească din trupurile oamenilor. Ei bine, funcția de rotiri gratuite a acestui slot va putea fi pornită numai dacă pe ecranul de joc vor ateriza două simboluri speciale, de Vampir și de Om, dar cu o condiție specială. Să fie unul lângă altul. Această combinație te va recompensa direct cu un total de 8 rotiri gratuite, lucru absolut convenabil pentru câștigurile tale.

Pentru a duce totul la un cu totul alt nivel, este important să precizăm că pe parcursul rotirilor gratuite, simbolurile se pot transforma în wild, pot să adauge multiplicatori la câștigurile tale. Dacă vrei și mai multe motive pentru a lansa o sesiune de joc la Betsoft, nu uita că cel mai mare câștig ce poate fi realizat la aceste sloturi este de 965.620 credite.

Thunderstruck II

Când trecem de la un dezvoltator la altul, diferențele sunt foarte mici de obicei. Dar când ajungem să comparăm o serie de sloturi cu cele de la Microgaming, ajungem să fim martori unui fenomen incredibil. Microgaming este o companie cunoscută pentru faptul că sloturile lor sunt atât de unice încât ajung să inoveze complet industria.

Exemplul perfect este Thunderstruck II, un slot care la prima vedere este destul de clasic, dar care după o privire mai atentă, îți oferă șansa de a vedea cum arată un ecran de joc ce poate să îți ofere 243 de linii de plată. Fiind bazat pe mitologia nordică, slotul îți pune în fața ochilor o serie de zei cu nume răsunătoare precum Loki, Odin, Valkyrie sau Thor. Funcția de rotiri gratuite din Thunderstruck II poate să îți bage în buzunar chiar și 2.4 milioane de credite deoarece rotirile gratuite pot fi oferite din ce în ce mai mult.

Zeii vor fi mereu acolo să te ajute și tot ce poți face este să te supui tratamentului special pe care ți-l oferă.

Concluzie

Cele mai bune sloturi cu spinuri gratis ți-au fost prezentate în rândurile de mai sus. Alege unul, încearcă să te obișnuiești cu modul în care slotul funcționează și sigur vei avea parte de o experiență unică!