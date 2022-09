Cel puţin 4 morţi în urma taifunului Hinnamnor, în Coreea de Sud şi Japonia

Opt persoane erau, de asemenea, date dispărute marţi seara în cele mai afectate zone din sudul ţării, potrivit Autorităţii pentru protecţia civilă.



Aproximativ 3.500 de persoane au fost transportate în zone sigure înaintea furtunii, au relatat posturile sud-coreene citând surse guvernamentale.



Alte circa 15.000 de persoane au fost sfătuite să îşi părăsească locuinţele situate în zonele ameninţate de alunecări de teren şi de inundaţii.



Ciclonul tropical a atins marţi dimineaţă zona de uscat, pe coasta sudică a continentului, înainte de a înainta în direcţie nord-estică după aproximativ două ore şi jumătate, conform biroului de meteorologie. Fenomenul a fost însoţit de vânt intens şi de precipitaţii.



Potrivit relatărilor posturilor sud-coreene, peste 89.000 de gospodării au rămas temporar fără energie electrică, iar numeroase drumuri au fost acoperite de ape.



Mai multe clădiri şi alte secţiuni din infrastructură au fost avariate pe insula sudică Jeju.



Peste 600 de şcoli au fost închise pe teritoriul ţării ca măsură de precauţie, iar companiile aeriene locale au anulat circa 250 de curse interne, potrivit Agerpres.



Zborurile au început să fie reluate treptat marţi după ce taifunul Hinnamnor a părăsit teritoriul Coreii de Sud şi s-a îndreptat spre Japonia.



În Coreea de Nord, liderul Kim Jong-un a supervizat o reuniune în scopul evaluării gradului de pregătire a ţării pentru catastrofe naturale, a precizat marţi o publicaţie de stat.



Peninsula Coreeană este lovită de numeroase cicloane în fiecare vară şi la începutul toamnei.



Hinnamnor a fost al 11-lea ciclon din acest an.



Puternicul taifun Hinnamnor s-a apropiat marţi de principala insulă a Japoniei, Kyushu, situată în sud-vestul ţării, aducând ploi torenţiale şi vânturi puternice înainte de a-şi continua deplasarea spre nord prin Marea Japoniei, potrivit agenţiei Kyodo.



Kyushu a fost afectată de pene de curent pe arii extinse, iar serviciile de transport au fost perturbate. De asemenea, un bărbat în vârstă de 70 de ani din prefectura Saga a murit după ce a căzut de pe un acoperiş în timp ce încerca să-l consolideze pentru a rezista la furtună, conform autorităţilor.



Agenţia de Meteorologie din Japonia a avertizat în continuare populaţia asupra riscului de alunecări de noroi şi de inundaţii ca urmare a ploilor abundente.



Deşi este de aşteptat ca taifunul să fie retrogradat la nivel de ciclon extra-tropical până marţi noaptea, estul şi vestul Japoniei este posibil să se confrunte în continuare cu ploi abundente şi furtuni până miercuri, notează Kyodo. Şi nordul Japoniei ar putea fi afectat de intemperii, a precizat agenţia niponă de meteorologie.



Aproximativ 38.000 de gospodării din prefecturile din sud-vestul Japoniei Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto şi Kagoshima au suferit întreruperi de curent. Transportul feroviar a fost, de asemenea, perturbat, iar Japan Airlines Co. şi All Nippon Airways Co. au anulat 60, respectiv 38 de zboruri.

