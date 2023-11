CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează Pet Star Holding, producător român de preforme PET

CEC Bank a acordat o finanțare de circa 4 milioane de euro companiei Pet Star Holding, unul dintre cei mai importanți producători de preforme PET din România și zona Balcanilor, ca volum de producție și varietate de formate. Finanțarea beneficiază de o garanție de stat acordată de Exim Banca Românească în cadrul schemei de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

“Suntem încântați că prin facilitatea acordată putem susține în continuare o companie românească inovatoare care a înțeles benefiiciile Economiei Circulare și nevoia optimizării consumului de resurse. Capitalul românesc are forţa de a crea companii puternice în regiune, iar Exim Banca Românească le poate susține continuând să-și onoreze angajamentul de a propune soluții financiare smart care să asigure resurse adaptate la realitățile economice”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.

“Ne bucurăm că putem sprijini dezvoltarea unui producător autohton de preforme PET cu influență puternică regională. CEC Bank susține dezvoltarea capitalului privat în România și considerăm că acesta trebuie să fie motorul economiei din punct de vedere al valorii adăugate și al impactului pe piața muncii. Ne dorim să fim banca de casă a antreprenorilor români”, a declarat Laura Mihai, director Direcția Clienți Mari la CEC Bank.

„Parteneriatul cu CEC Bank și Exim Banca Românească ne-a facilitat finanțarea activității curente și ne-am putut concentra pe derularea unei investiții noi în Grupul Pet Star, care a presupus integrarea pe verticală a business-ului nostru. Grupul a demarat în anul 2019 o investiție de tip greenfield, în compania Pet Star Recycling, pentru producția de granule rPET și fulgi PET din reciclarea deșeurilor PET, folosind conceptul „Bottle-to-Bottle”, unde am investit deja 30 mil. EUR. Pet Star Recycling are un rol complet de reciclator în fluxul Economiei Circulare fiind singurul reciclator din România capabil să trateze în aceeași

fabrică, și perfect integrat ca fluxuri de producție, deșeul PET postconsum din țară. Noi nu cumpăram fulgi gata sortați și spălați de către alți agenți economici pentru ca apoi să facem doar procesul de regranulare. Nu, noi facem curățenie în România la propriu, prin reciclarea deșeului PET și o facem utilizând tehnologii europene, moderne și inovative din domeniul reciclării, întrunind integral toate standardele de purificare a materialelor food contact impuse de Uniunea Europeană. Prin noua investiție putem susține Pet Star Holding să reducă din cantitatea importată de granulă PET virgină (materie primă care nu se produce în România), asigurându-se astfel o independență de importuri, prin valorificarea unei resurse naționale”, a punctat Mirela Drăgoi, CEO & Co-Founder, Pet Star Group (Pet Star Holding & Pet Star Recycling).

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârșitul primului semestru al anului 2023.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site- ul www.cec.ro.

Despre Exim Banca Românească

Exim Banca Românească este o bancă universală 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituţii de credit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. Exim Banca Românească operează o rețea națională de distribuție de 83 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urma fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene. În plus, pentru că acționează ca agent al statului pe piața de garanții și asigurări, Exim Banca Românească este unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, susțin dezvoltarea durabilă a economiei.

Despre Pet Star Holding

Pet Star Holding, companie înființată în 2000 având ca obiect de activitate producția de preforme PET, a evoluat de la an la an, ajungând lider de piață la 9 ani de la înființare, pe segmentul său de activitate. În prezent produce peste 300 de tipuri de preforme PET, în peste 60 de gramaje diferite, care acoperă cererea venită din partea unor industrii precum băuturi carbogazoase, bere, ulei comestibil, apă minerală, lactate și altele. Portofoliul de clienți ai companiei include producători importanți, precum: Quadrant Amroq Beverages (Pepsi, Mirinda, Prigat, Lipton), Heineken (Ciuc, Bucegi), Gosser Sofiproteol (Bunica), Bunge (Floriol) sau, pentru ape minerale - Bucovina, Perla Covasnei, Carpatina, Perla Harghitei, Izvorul Muntelui, Tușnad etc.

Compania face parte, împreună cu Pet Star Recycling, din Grupul Pet Star. Aceste companii au pus în funcțiune în anul 2021 o investiție de circa 30 milioane de euro investiție de tip greenfield pentru reciclare completă a sticlelor PET, pornind de la baloți de deșeu sticle PET post-consum și ajungând la granule PET reciclat. Investiția a implicat dotarea cu tehnică de sortare și tratare pentru reciclare de cel mai înalt nivel european, îndeplinindu-se astfel dezideratul Uniunii Europene de a obține materiale reciclate de calitate și puritate înaltă, astfel încât să poată substitui utilizarea materialelor virgine.

În acest fel, astăzi, în 2023, grupul Pet Star este singurul grup de companii din România, integrat perfect în conceptul de Economie Circulară, fiind singurul grup capabil să trateze intern și circular utilizarea ambalajului de tip sticla PET, de la stadiul de preformă PET, până la reciclarea completă a sticlei PET consum.



Pentru mai multe detalii privind producerea flacoanelor PET: www.petstar.ro, iar pentru reciclarea deșeului PET postconsum: www.petstar-recycling.ro.

