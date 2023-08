CEC Bank lansează finanțările pe baza subvențiilor APIA pe 5 ani

CEC Bank, în parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, lansează finanțările pe baza subvențiilor APIA pe 5 ani, acestea putând fi accesate, în premieră, și de către fermierii din sectorul zootehnic. Astfel,fermierii vor putea obține până la de 4,5 ori subvenția anuală APIA pentru cultivarea suprafețelor și pentru creșterea animalelor, în baza adeverinței APIA aferentă primului an și cu garanția FGCR

"Accesul fermierilor din România la finanțare a fost și este o preocupare continuă pentru CEC Bank. După ce anul trecut am lansat cu succes De trei ori subvenția, în acest an extindem programul la De cinci ori subvenția și, în plus, adăugăm printre beneficiari și fermierii din zootehnie. Susținerea dezvoltării mediului antreprenorial din agricultura locală este o prioritate pentru banca noastră", a declarat Bogdan Neacșu, Director General CECBank.

Cine sunt beneficiarii noului credit CEC Bank

Beneficiarii noului credit CEC Bank sunt producătorii agricoli din cultura mare, creștere păsări, creștere porcine, ameliorare rase (ovine) sau zootehnie (vaci de lapte, carne etc.).

Prin creditele în baza subvențiilor APIA pe 5 ani pentru cultivarea suprafețelor sau creșterea animalelor se pot obține sume de 4,5 ori subvenția anuală APIA (90% din subvenția pe fiecare an). Finanțările au o dobândă avantajoasă: ROBOR 6M + 2%, la care se adaugă comisionul de acordare de 0,75% din suma finanțată, perceput o singură dată și comisionul aferent garanției FGCR. Banca nu percepe comision de administrare. Garanțiile FGCR pot acoperi până la 80% din valoarea finanțărilor.

În cazul fermierilor care au accesat deja finanțări în baza adeverințelor APIA pe 2023, se pot obține credite pentru următorii patru ani.

În plus, față de precedentul produs, noul produs de finanțare se adresează și fermierilor care activează în sectorul zootehnic. În cadrul sectorului zootehnic, perioada maximă de acordare va fi de 5 ani, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2028. Pentru acest sector,criteriile de eligibilitate cer clientului ca încasările acestuia prin APIA în sectorul zootehnic să fie de minimum 3 ani, iar legat de valoarea finanțării, suma minimă cuvenită din valoarea subvenției pentru anul de referință conform adeverinței APIA va fi de 100.000 delei.

CEC Bank acordă creditele pe baza subvențiilor APIA pe 5 ani fermierilor care cultivă suprafețe agricole mari (minimum 50 de hectare) și au un istoric de cel puțin 3 ani(încasare subvenții/finanțări APIA).

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 61,7 miliarde lei, la sfârșitul lui2022.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

