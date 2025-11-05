CEC Bank dă startul Black Friday cu o ofertă unică: 36 de rate fără dobândă la cardul de credit

Campania este valabilă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 decembrie 2025.

„Prin această ofertă, prin care ceea ce cumperi azi poţi plăti în mult mai multe luni, ne propunem să oferim clienţilor flexibilitate şi control asupra bugetului lor, pentru a face achiziţii fără a simți imediat presiunea costurilor financiare. Cardul de credit de la CEC Bank devine astfel un partener real în planurile de consum și investiţii personale ale clienților noștri”, a declarat Adina Călin, director al Direcției Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Tranzacțiile efectuate la comercianți în perioada campaniei prin cardurile de credit emise sau care se vor emite până în ultima zi a acestui an și care au serviciul de rate activat, cu valori cuprinse între 2.400,01 lei și 3.600 lei inclusiv, vor beneficia de până la 24 de rate egale fără dobândă, iar cele cu valori mai mari de 3.600 lei – de până la 36 de rate egale fără dobândă.

Cardul poate fi obținut 100% online sau din orice unitate CEC Bank și poate fi utilizat la orice comerciant din lume.

Avantaje: