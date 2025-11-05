€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 09:16 05 Noi 2025 | Data publicării: 08:39 05 Noi 2025

Ce se va întâmpla cu euro în 2026. Previziunile lui Adrian Negrescu: Cazul în care "un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate"
Autor: Doinița Manic

mircea-cosea-inflatia_48597600 Bani, euro și lei. Foto: Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu a spus ce se va întâmpla cu moneda națională în raport cu euro, în anul 2026.

Analistul economic Adrian Negrescu susține că speculațiile privind o depreciere semnificativă a leului în 2026 sunt nefondate. Potrivit acestuia, moneda națională va rămâne stabilă, fiind susținută de rezerva valutară solidă a BNR și de fondurile europene care vor intra în economie.

"Moneda națională nu se va deprecia masiv în 2026. Speculațiile lansate în spațiul public legate de o iminentă apreciere spectaculoasă a euro în fața leului nu fac altceva decât să inducă o panică nejustificată în piață. Așa cum am estimat corect că euro vă trece de 5 lei în 2025, tot la fel vă spun că fumigenele lansate în presă privind prăbușirea leului n-au nicio legătură cu realitatea economică.

România are un curs stabil, susținut nu doar de împrumuturile masive făcute de stat, așa cum se speculează, ci de rezerva valutară semnificativă a BNR, de peste 76 mld. euro și de infuzia de fonduri europene.

Adrian Negrescu, despre scenariul în care un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate

În 2026, chiar dacă statul se va împrumuta mai puțin - ceea ce este greu de crezut, ar urma să intre în economie minim 10 miliarde de euro din fonduri europene care vor susține cursul. Nu este exclus însă să vedem o depreciere minoră a cursului, spre 5,1-5,2 lei, în ton cu dinamica economiei. Un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate doar în cazul unei crize politice majore și a unei retrogradări a României la categoria junk, momente care ar putea atrage în piață speculatorii.

Și chiar și în această situație, BNR are o rezervă valutară suficientă pentru a tempera elanul speculativ. În plus, suntem parte a UE, iar România, dacă ar avea nevoie de bani pentru a susține cursul de schimb, ar avea de unde să facă rost, destul de repede, inclusiv de la FMI. Altfel spus, șansele că moneda națională să se deprecieze masiv sunt foarte reduse", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

euro
curs valutar
bnr
economie bnr
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate
Publicat acum 3 minute
Generalul american Ben Hodges, despre retragerea trupelor SUA din România: Cel mai prost moment posibil
Publicat acum 7 minute
Protest pentru cățelușa Katya, lovită în cap de stăpân: Peste 7.000 de români cer sancționarea polițiștilor care au gestionat cazul
Publicat acum 8 minute
Prognoza meteo până în 12 noiembrie. Vremea în București și în țară: Se încălzește apoi se răcește de la o zi la alta. Când va ninge
Publicat acum 41 minute
Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 40 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close