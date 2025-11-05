Ce se va întâmpla cu euro în 2026. Previziunile lui Adrian Negrescu: Cazul în care "un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate"

Analistul economic Adrian Negrescu susține că speculațiile privind o depreciere semnificativă a leului în 2026 sunt nefondate. Potrivit acestuia, moneda națională va rămâne stabilă, fiind susținută de rezerva valutară solidă a BNR și de fondurile europene care vor intra în economie.

"Moneda națională nu se va deprecia masiv în 2026. Speculațiile lansate în spațiul public legate de o iminentă apreciere spectaculoasă a euro în fața leului nu fac altceva decât să inducă o panică nejustificată în piață. Așa cum am estimat corect că euro vă trece de 5 lei în 2025, tot la fel vă spun că fumigenele lansate în presă privind prăbușirea leului n-au nicio legătură cu realitatea economică.

România are un curs stabil, susținut nu doar de împrumuturile masive făcute de stat, așa cum se speculează, ci de rezerva valutară semnificativă a BNR, de peste 76 mld. euro și de infuzia de fonduri europene.

Adrian Negrescu, despre scenariul în care un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate

În 2026, chiar dacă statul se va împrumuta mai puțin - ceea ce este greu de crezut, ar urma să intre în economie minim 10 miliarde de euro din fonduri europene care vor susține cursul. Nu este exclus însă să vedem o depreciere minoră a cursului, spre 5,1-5,2 lei, în ton cu dinamica economiei. Un curs de 6 lei/euro ar putea deveni realitate doar în cazul unei crize politice majore și a unei retrogradări a României la categoria junk, momente care ar putea atrage în piață speculatorii.

Și chiar și în această situație, BNR are o rezervă valutară suficientă pentru a tempera elanul speculativ. În plus, suntem parte a UE, iar România, dacă ar avea nevoie de bani pentru a susține cursul de schimb, ar avea de unde să facă rost, destul de repede, inclusiv de la FMI. Altfel spus, șansele că moneda națională să se deprecieze masiv sunt foarte reduse", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.