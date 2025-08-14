Data publicării:

Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro

Autor: Doinița Manic
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Ministerul Finanțelor a anunțat ieri că înlocuiește impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, cu o taxă pe afiliați.

Ministerul Finanțelor schimbă strategia de impozitare a marilor companii, în special a multinaționalelor, înlocuind impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) cu o taxă specială pe afiliați. Noua formulă are ca scop să lovească exact în mecanismele prin care se transferă profiturile în afara țării, fără a descuraja investițiile și creșterea economică.

„În evidenţele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaţionalelor în relaţia cu persoane afiliate. Şi vorbim aici de management fee-uri, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim despre dobânzi intra-grup şi vorbim de consultanţă. Acestea cheltuieli apar în momentul de faţă în evidenţele pe care aceste companii le raportează. Şi vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau pricinoase ale multinaţionalelor prin care în mod tradiţional se transferă profituri. (…) Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaţionale care în fapt îi opreşte, previne creşterea economică, previne investiţiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaţionala respectivă îşi exportă profitul”, a explicat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Sunt permise cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%

 

Noua schemă de impozitare introduce un prag clar: doar 3% din aceste cheltuieli vor putea fi deduse. Tot ce depășește această limită va fi impozitat cu 16%, ceea ce înseamnă că statul va încasa mai mult din zona considerată sensibilă în transferul de profituri.

„Am creat o nouă formulă de taxare, inspirat fiind din Base Erosion Tax (erodarea bazei de impozitare, n.r.), din taxa folosită în Statele Unite, cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depăşeşte acest 3% să fie considerat nedeductibil. Permitem nişte cheltuieli deductibile, dar la un nivel minim de 3%. Tot ce depăşeşte acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne aşteptăm la un efect şi în creşterea impozitului pe profit şi la o evidenţă mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaţionalelor. Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024, şi credem că va targeta mult mai bine această zonă de export de profit. Propunerea noastră e ca nouă taxă pe afiliaţi pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcţionează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiţii, pentru că avem o creştere economică în decelerare, pentru că avem investiţii străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30% şi pentru că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune şi trebuie să anticipăm acest lucru”, a detaliat ministrul.

Nazare: Odată cu eliminarea IMCA ne aşteptăm de la companii să aibă o altă atitudine faţă de investiţii în România

 

În plus, Nazare a subliniat că actualul impozit minim pe cifra de afaceri nu a avut rezultatele scontate, nici ca nivel de încasări, nici ca țintire a zonelor de optimizare fiscală practicate de multinaționale.

„Ca atare, odată cu eliminarea IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri, n.r.), ne aşteptăm de la companii să aibă o altă atitudine faţă de investiţii în România. (…) La adoptarea IMCA ne-am aşteptat la 5-7 miliarde lei încasări, avem 1,2 miliarde lei încasări. Este clar că această taxă nu şi-a atins efectele şi nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinaţionalelor, care era cu adevărat sensibilă, ci a targetat practic toată activitatea lor economică. Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaţionalelor. Acestea trebuie să investească în România, trebuie să încurajăm şi alte multinaţionale să vină în România, să creeze locuri de muncă, să creeze plus valoare dar, când vine vorba de cheltuieli cu afiliaţii, când vine vorba de preţuri de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România”, a mai spus oficialul, transmite Agerpres.

Astfel, schimbarea propusă nu doar că vizează creșterea colectării de taxe din zonele vulnerabile fiscal, dar și transmite un semnal de deschidere pentru investiții, într-un context economic în care indicatorii arată o decelerare și riscuri sporite de recesiune.

