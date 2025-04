Ce NU trebuie să faci în Săptămâna Mare! Preotul Gabriel Cazacu, despre cea mai importantă tradiție înainte de Paște

Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfântă în creștinism este ultima săptămână a Postului Mare și săptămâna înainte de Paște.

Creștinii ortodocși se pregătesc sufletește pentru cea mai importantă sărbătoare a credinței: Învierea Domnului. Paștele nu este doar o celebrare anuală, ci o adevărată renaștere spirituală, un moment de comuniune, de lumină și speranță în fața întunericului.

Pentru a înțelege mai bine semnificația acestei perioade sfinte și tradițiile legate de Săptămâna Mare și Paște, l-am contactat pe preotul Gabriel Cazacu.

Întrebat despre tradițiile care trebuie respectate, părintele a explicat:

„În săptămâna Sfintelor Pătimiri, fiecare creștin ortodox trebuie să se îngrijească de veșmântul sufletului său și trebuie să fie sigur că a traversat această perioadă a postului și că începe să se apropie de această sărbătoare magnifică a învierii Domnului nostru, pregătit sufletește și trupește”.

Pregătirea nu este doar spirituală, ci și fizică, iar un rol esențial îl joacă participarea la slujbe și împărtășirea cu Sfintele Taine:

„Pentru trup și nevoile sale ne-am smerit, am vorbit, am făcut fapte bune, iar sufletul nostru a primit hrana atât de necesară - Sfânta Împărtășanie. Asta înseamnă că am cercetat Sfânta Biserică, am venit la părintele nostru duhovnic, ne-am spovedit și că am primit dezlegarea să ne împărtășim”.

Părintele a subliniat și importanța Săptămânii Deniilor, o perioadă cu o încărcătură spirituală profundă:

„Săptămâna Sfintelor Pătimiri este una cu caracter special. Începe săptămâna Deniilor - o săptămână foarte specială. În fiecare seară, în Sfânta Biserică sunt slujbe de o frumusețe rară. Îi invităm pe toți credincioșii care citesc sau ascultă, curioși să cerceteze, să vină la biserică. Se citesc niște Evanghelii speciale care relatează despre viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, mai ales despre apropierea de Sfintele Sale Pătimiri, cum își ia rămas bun de la ucenicii săi, cum le spală picioarele în Joia Patimilor, cum ne dă cea mai mare poruncă pe care creștinii trebuie să o îndeplinească - porunca iubirii”.

În cadrul acestor slujbe, credincioșii sunt invitați să descopere profunzimea rugăciunii creștine:

„După aceea, aflăm modelul suprem de rugăciune. Ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul: Cum să ne rugăm? Iar Mântuitorul le spune ‘Voi, când vă rugați, să spuneți așa: Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta...’.”

Mesajul părintelui este unul profund și adresat fiecărui credincios:

„Deci, fiecare este chemat în această săptămână specială. Să nu lucrăm prea mult fizic, să lucrăm sufletește, dragii mei. Să ne împăcăm cu aproapele nostru, să facem o faptă bună, să fim milostivi, să aducem în viața noastră această bucurie pe care Domnul Iisus Hristos le-o oferă ucenicilor și femeilor mironosițe prin faptul că ne vestește că Împărăția aceasta va fi inundată de o lumină specială - lumina Învierii Sale cea preamărită”, a transmis părintele Gabriel Cazacu pentru DC News.

