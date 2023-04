Ce își propune Daniel Horodniceanu în funcția de vicepreședinte al CSM / video

În cadrul unui interviu de la DC News, la emisiunea „Culisele Justiției“, moderată de Laura Dinu, Daniel Horodniceanu, proaspăt ales în funcția de vicepreședinte CSM, a spus ce își propune să realizeze în mandatul de 6 ani pe care îl are la Consiliul Suprem al Magistraturii:

„Cum vă vedeți în timpul acestui mandat la Consiliul Superior al Magistraturii? Ce vreți să obțineți?“, a întrebat jurnalista Laura Dinu.

„Aș vrea să obțin o comunicare mai bună, să realizez o comunicare mai bună cu magistrații din România, iar aici mă refer la procurori, dar e foarte important și pentru judecători. În ultimele săptămâni am circulat foarte mult prin țară, - pentru că am promis de vara trecută - merg la instanțe și la parchete mici și îmi doresc să mă văd cu președinți de instanță. Noi suntem într-o perioadă de transfer. Faptul că nu ai o imagine de ansamblu asupra întregului sistem contează cumva asupra deciziilor pe care noi le luăm.

E adevărat că și noi, având în vedere că s-au strâns foarte multe lucruri de la finalul mandatului vechilor membri, am încercat să le rezolvăm pe toate, pe o legislație care nu ne e foarte favorabilă. Spre exemplu, noi nu mai putem avea consilieri și trebuie să ne ocupăm de unii singuri de toate problemele astea. Acest lucru ne mănâncă foarte mult din timpul pe care ar trebui să-l alocăm chestiunilor esențiale pentru funcționarea sistemului judiciar.

Totuși, lucrurile astea ne fac să petrecem foarte mult timp împreună, ceea ce e un lucru bun. Cred că am găsit o rețetă bună de a conviețui foarte bine cu colegii noștri judecători din CSM, cred că ne înțelegem foarte bine funcția și cred că la finalul celor 6 ani lucrurile vor fi mai bune decât astăzi“, a spus, la DC News, Daniel Horodniceanu, vicepreședintele CSM.

Horodniceanu: S-a pierdut comunicarea

„Eu am fost procuror de execuție în ultimii patru ani și știam foarte bine care sunt problemele sistemului. Am asistat și am lucrat printre modificările legislative din ultima perioadă, cunoșteam marile neajunsuri ale sistemului, dar asta nu a însemnat că nu am aplicat ceea ce au spus și colegii noștri. În general, problemele sunt comune, pentru fiecare dintre parchetele mari, dar existau și chestiuni specifice pentru fiecare zonă în parte, de personal, de adaptare pe legislație, probleme între parchete și instanțe, acolo unde nu se găsise o armonie de discuție.

Raportat la vechiul CSM, cred că, de fapt, s-a pierdut comunicarea dintre ceilalți. S-a plecat de la bun început cu separarea carierelor, ceea ce era o noutate la momentul respectiv, dar care s-a dovedit a nu fi neapărat ceva foarte grav, deoarece chestiunile comune ale magistraturii au rămas pentru plenul CCSM-ului, iar fiecare dintre cele două ramuri, judecătorii și procurorii, au încercat să-și gestioneze problemele administrative“, a mai spus Daniel Horodniceanu la DC News.

