Data actualizării: 21:02 22 Sep 2025 | Data publicării: 21:01 22 Sep 2025

EXCLUSIV Ce economii se fac, de fapt, prin măsurile bugetare din Educație. Daniel David, explicații / video

Autor: Elena Aurel
Ivan_Daniel David FOTO: CRIȘAN ANDREESCU
 

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a vorbit despre economiile realizate prin reorganizarea sistemului de învățământ.

Potrivit acestuia, reorganizarea a permis economii de aproximativ 400 de milioane din bugetul insuficient, dar pentru acoperirea salariilor și burselor mai erau necesare încă două miliarde. Astfel, prin reorganizare, în acest an, s-au salvat peste două miliarde.

„Există o obiecție publică, de natură contabilă, care arată că economiile făcute prin aceste măsuri, care au tulburat sistemul, sunt de fapt foarte mici, 0,02% din PIB, și atunci apare întrebarea: A meritat tot acest efort, a meritat toată această tensiune creată la nivelul sistemului?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este tot o eroare. Nu spun manipulare, spun eroare. Este o eroare deoarece Consiliul Fiscal spune altceva. Din bugetul insuficient pe care noi l-am primit în acest an, fiindcă noi așteptam o rectificare bugetară pozitivă, ca urmare a acestor măsuri salvezi aproximativ 400 de milioane - 378 de milioane cred, spre 400”, a spus ministrul Daniel David.

„Prin care asigurați salariile, nu?”, a întrebat Sorin Ivan, realizatorul emisiunii DC EDU.

„Nu. Asta din bugetul insuficient pe care l-am primit. Prin reorganizare salvezi cele 400 de milioane, dar noi mai aveam nevoie până la sfârșitul anului de încă două miliarde. Practic, prin această reorganizare, în acest an, tu salvezi două miliarde plus 400 de milioane, iar în anul viitor, considerând începutul anului până la sfârșitul anului, suma se apropie de 3 miliarde, 3 miliarde și ceva.

Unii au interpretat greșit și au distribuit după aceea această idee, că, practic, cât se salvează se referă doar la cele 400 de milioane. Nu, nu, nu! Nici nu mai cerem două miliarde. Fără cele două miliarde, nu aveam salarii și burse până la sfârșitul anului. Acesta este adevărul!

Eu vreau să cred că este o eroare și o neînțelegere a ceea ce a spus Consiliul Fiscal. Consiliul Fiscal a calculat corect, doar că problema e ceea ce circulă în spațiul public”, a spus ministrul Daniel David la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici. 

 

Video:

ministerul educatiei
daniel david
masuri bugetare
economii
