Institutul Cantacuzino și avizul pentru dezinfectanți: "L-a durut în cot: Poate că n-aţi amestecat bine în oală"

"Apropo de firmele care câștigă contracte în pandemie: să vă povestesc ceva, ce am pățit eu, cu micuța și noua mea firmă de producție, nu de import. Adică, din aia care muncește, nu gândește.

Nu visam vreodată să primesc de la Ministerul Sănătății aviz pentru dezinfectanți pentru mâini, dată fiind faima acestei instituții în materie de dezinfectanți, însă fiind penurie de substanțe biocide, Guvernul Orban a decis să acorde și Institutului Cantacuzino dreptul de a elibera avize pentru producția de dezinfectanți în România, fie și temporar, până trecea criza.

A, gata!, mi-am zis. Institutul Cantacuzino aparține MApN, instituție serioasă, oameni de încredere, militari, neimplicați politic, minister condus de un general... în fine, numai argumente pro. Nu mai amintesc naivitatea de care am dat dovadă, crezând că s-au trezit, în sfârșit, și ai noștri, să susțină producția românească...

Fac un lot de dezinfectant, din care urma să iau două eșantioane: unul pentru firma mea, al doilea, pentru o altă firmă, care, de asemenea, dorea să producă dezinfectant pentru mâini. Cealaltă firmă, cu vechime, cu multe produse avizate, ce mai! Firmă serioasă. Menționez că rețetele de dezinfectant pentru mâini nu sunt deloc complicate și sunt cam aceleași câteva, care sunt folosite cam de toate firmele producătoare. Diferă substanța activă și parfumul pentru același gen de dezinfectant, dar nu intru în detalii, nu asta e important.

Probele sunt duse separat la Cantacuzino. Eșantionul meu, în primele zile ale lunii aprilie 2020.

În mod normal, analiza dura câteva zile. Eu am așteptat până în mai. Nici asta nu e important. Primesc email de la Cantacuzino că analiza e finalizată, să fac plata și să ridic rezultatul. Nu ți se spunea rezultatul, trebuia să plătești întâi factura. 3400 lei o singură testare bactericidă (pot fi cerute mai multe, pentru mai multe tipuri de virusuri, bacterii etc). Plătesc, mă deplasez la Cantacuzino să iau raportul de testare. Respins! La trei din patru microorganismele folosite pentru testare, eșantionul meu a fost eficient, la unul singur fiind cu 0,25 puncte, adică foarte puțin, sub limită. Acum o să vă întrebați ce rezultat a primit celălalt eșantion, nu? Ei bine, ați ghicit: Admis pentru producție și vânzare. Toate cele 4 microorganisme au fost distruse de biocidul din al doilea eșantion, deși lotul era unul singur.

Ei, bineînțeles că am sesizat 'conducerea', prin email, că altfel nu ai cum. Le-am spus că două eșantioane din același lot au avut rezultate diferite. Mi-au cerut să le spun pentru ce firmă s-a obținut avizul. Bine, mă, 's-a întâlnit hoțul cu prostul'. Nu le-am spus. Am vorbit cu purtătorul de cuvânt al Institutului Cantacuzino, i-am spus toată povestea și l-am avertizat că nu îi voi spune niciodată numele celeilalte firme, dar să considere că acesta a fost un test al corectitudinii Institutului. Că nu e posibil ca două eșantioane, prelevate din același recipient, să aibă rezultate de eficacitate diferite, unul admis, celălalt respins, doar pentru că unul aparține unei firme noi, iar celălalt unei firme cu pile. Vai, dar ce l-am lovit. L-a durut în cot. 'Doamnă, poate că n-ați amestecat bine în oală', așa mi-a răspuns domnul purtător de cuvânt al Institutului Cantacuzino. Să fie primit!

Trebuie să menționez că eu nu îmi propuneam să produc mai mult de 100 litri de dezinfectant gel pentru mâini anual, că mai mult nu-mi permiteam, alcoolul etilic se scumpise foarte mult anul trecut, nici nu se găsea ușor pe piață, deci nu aveam cum să devin vreun pericol pentru nicio firmă concurentă.

Așadar, vă dau un sfat, în caz că vă mirați că Sile Cămătaru și Cătălin Botezatu au câștigat licitațiile pentru distribuire de teste COVID în școli: nu vă mai mirați! #BinePa", a povestit Narcisa Iorga pe Facebook.