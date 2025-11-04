€ 5.0865
Data actualizării: 14:55 04 Noi 2025 | Data publicării: 14:43 04 Noi 2025

CCIR, la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Autor: Crişan Andreescu

CP_EPE
 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a participat cu o delegație reprezentativă a mediului de afaceri românesc la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE 2025).

Este cel mai amplu eveniment european dedicat dialogului direct dintre antreprenori și factorii de decizie ai Uniunii Europene.

Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, a reunit aproximativ 900 de antreprenori și reprezentanți ai camerelor de comerț din toate statele membre, care au dezbătut și au votat propuneri de inițiative europene pe teme economice majore.

„Europa trebuie să își diversifice lanțurile de aprovizionare și să dezvolte instrumente comerciale defensive care să protejeze companiile noastre, menținând în același timp un sistem comercial global bazat pe reguli și predictibilitate. În ceea ce privește piața muncii, am subliniat importanța vitală a parteneriatelor între mediul de afaceri, sistemul educațional și autoritățile publice. Am recomandat consolidarea „Uniunii Europene a Competențelor" prin acces mai facil la finanțări pentru formare profesională și introducerea de programe duale de recalificare rapidă, esențiale pentru IMM-urile noastre în adoptarea tehnologiilor verzi și digitale. Participarea noastră la Parlamentul European al Întreprinderilor demonstrează angajamentul CCIR de a reprezenta interesele reale ale mediului de afaceri românesc”, a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Rezultatele voturilor exprimate de antreprenorii europeni vor fi transmise de Eurochambres reprezentanților instituțiilor europene pentru a fi reflectate în proiectele legislative viitoare.

