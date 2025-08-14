Data publicării:

Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Ediția aniversară UNTOLD X a adus la Cluj-Napoca, timp de patru zile și patru nopți, peste 470.000 de fani și artiști de top aflați pentru prima dată pe scenele festivalului. 

Votat și în acest an pe locul 3 în lume în topul celor mai mari festivaluri, UNTOLD a celebrat un deceniu de muzică și experiențe, devenind locul în care cei mai mari artiști ai lumii iși prezintă, în premieră internațională, show-urile speciale.

Ediția aniversară a adus un impact economic regional de peste 120 de milioane de euro, cu beneficii directe pentru Cluj-Napoca și județele învecinate (de la taxe și impozite locale, la afacerile și unitățile de cazare care au lucrat la capacitate maximă în timpul festivalului).

Pe segmentul internațional, UNTOLD X a înregistrat o creștere de 25% față de ediția precedentă. Germania, Franța, Polonia, Italia, Statele Unite, Marea Britanie, Ungaria, Olanda, Belgia, Austria și Elveția au dominat clasamentul european, în timp ce India, Australia, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Mexic și Africa de Sud au completat harta globală a ediției aniversare, care a reunit fani din peste 150 de țări.

Ediția aniversară UNTOLD X a venit nu doar cu muzică și experiențe memorabile, ci și cu investiții consistente în economia locală și în infrastructura care găzduiește festivalul, impactul economic al ediției 2025 fiind semnificativ.

Pentru ediția din acest an organizatorii au încheiat contracte pentru utilizarea Cluj Arena, Parcului Central, Sălii Polivalente și a Casino-ului. Valoarea totală depășește 1.300.000 lei și acoperă perioada de montaj, demontaj și cele patru zile de eveniment. La această sumă se adaugă o garanție de 350.000 lei pentru stadion și o asigurare completă pentru toate spațiile folosite. Investițiile directe în infrastructură au depășit 1.000.000 lei.

Pe Cluj Arena, gazonul de 7.900 de metri pătrați a fost supraînsămânțat înainte de festival, iar lucrările au permis ierbii să crească sub modelul special de flooring, conceput astfel încât stratul vegetal să respire și să primească lumină. Pista de atletism a fost protejată cu echipamente heavy duty, iar gazonul a beneficiat de sisteme de protecție de ultimă generație, utilizate la marile evenimente din Europa.  Organizatorii contribuie și la refacerea stratul vegetal din parcarea stadionului, iar pavajul pietonal din jurul arenei va fi reparat.

Creatorii UNTOLD vor contribui și la refacerea anvelopei stadionului, precum și la curățarea jgheaburilor de scurgere a acoperișului. Stratul vegetal din parcarea stadionului urmează să fie refăcut, iar pavajul pietonal din jurul arenei a fost reparat. În Parcul Central, investițiile vor include montarea a aproximativ 7.000 de metri pătrați de gazon rulat și lucrări pe o suprafață de 9.000 de metri pătrați care vizează lucrări de mobilizare a terenului, însămânțare, supraînsămânțare și fertilizarea.

UNTOLD ONE va avea loc în 2026, în Cluj-Napoca, Transilvania, Europa, iar organizatorii vor anunța în curând data festivalului.

