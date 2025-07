Câți bani câștigă o studentă româncă angajată la curățenie în America într-o zi

Luiza, o studentă româncă plecată în Statele Unite prin programul Work&Travel, a povestit într-un mesaj pe rețelele sociale cât de bine poate fi răsplătită munca într-un resort de lux din America.

„Astăzi am avut noroc și am găsit 20 de dolari în prima cameră în care m-am dus să fac curat. Într-o altă cameră am găsit 6 dolari, în alta 40 de dolari, dar asta este cea mai scumpă cameră din tot resortul. Chiar am avut o zi foarte bună”, spune tânăra.

După tura de curățenie, Luiza a continuat cu al doilea job, ca ospătar, într-un restaurant al aceluiași resort. Ziua s-a încheiat abia la ora 23:00, după 14 ore de muncă: „Astăzi a fost o nuntă la noi în resort și atmosfera a fost foarte drăguță. Am terminat la ora 11, deci în total am muncit 14 ore, adică 220 de dolari, plus 66 de dolari bacșișul din camere, deci 286 de dolari”.

Bacșișuri și mâncare gratuită

Pe lângă salariu și bacșișurile în bani, studenții care muncesc în America prin Work&Travel beneficiază și de o serie de avantaje neașteptate. În cazul Luizei, mâncarea este gratuită la cantina resortului:

„Mâncarea de la cantină este gratis pentru studenții cu Work&Travel și fiecare își poate alege ce dorește din preparatele pregătite în acea zi. Sistemul este de tip împinge tava, fiecare se servește cu cât dorește și ce dorește”.

De asemenea, pe lângă bacșiș, uneori, turiștii lasă mai mult decât dolari. În camerele hotelului se găsesc adesea sucuri, snacksuri sau alte produse alimentare neconsumate, pe care angajații le pot păstra dacă doresc.

„Pe lângă bacșiș, oamenii lasă des în camere sucuri, băuturi sau chestii de mâncat, iar fiecare decide dacă vrea să le păstreze sau să le arunce”, povestește Luiza.

„Comori” lăsate de turiști

În camerele turiștilor, curățenia vine adesea la pachet cu surprize neobișnuite. Printre cele mai frecvente lucruri uitate se numără haine, încărcătoare sau produse cosmetice.

„Se mai găsesc deseori și haine, încărcătoare, încălțări sau ochelari de soare, dar acestea nu se păstrează, ci se duc la obiecte pierdute. Acolo stau 30 de zile și dacă nu le revendică nimeni, putem să mergem să ne alegem dacă ne place ceva”.

Lucrurile consumabile, precum cremele, loțiunile sau produsele de machiaj, pot fi păstrate de angajați direct, fără a fi trecute prin sistemul de obiecte pierdute.

„Clienții mai uită și produse de îngrijire sau de machiaj, cum ar fi SPF, uleiuri de masaj, spray-uri de păr sau măști, pe care le poate păstra fiecare, dacă sunt consumabile.”

Cazul Luizei reflectă o realitate din ce în ce mai populară în rândul studenților români: programul Work&Travel nu oferă doar șansa de a vedea America, ci și ocazia de a câștiga sume considerabile într-un timp relativ scurt. Bacșișurile consistente, mesele gratuite și micile „comori” uitate de turiști fac dintr-o zi obișnuită de muncă o experiență profitabilă și inedită.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News