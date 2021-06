Cățelușă cu picioarele deformate, neîngrijită, abandonată pe șosea: "Surse de bani pentru profitori" - Imagini șocante!

"Un câine nenorocit la propriu"

"Imagini care și pentru noi au fost foarte greu de privit și care ne-au impresionat până la lacrimi. Această cățelușa am găsit-o, ieri, când ne întorceam din acțiunea noastră de ajutorare de la Cristeşti, era pe marginea șoselei într-o zonă de parcare la ieșirea din Dorohoi, un loc foarte obișnuit pentru abandon. Era exact ca un gândac cu picioarele în sus ce încerca să se ridice de pe şosea. Am oprit rapid și cum am coborât deoarece în prima fază am crezut că fusese lovită de o mașina.

Din păcate, starea acestui suflet depășește orice imaginație şi anume cât de mult a putut suferi un animal într-o viață... Extrem de slabă și acoperită de resturi de blană încâlcită, necurățată, probabil, de ani de zile, otită bacteriană, probleme de piele și un miros puternic de cadavru dat de infecțiile plăgilor de sub părul încâlcit. Un câine nenorocit la propriu.

Picioarele îi sunt complet deformate. Cu cele din față merge efectiv pe articulații. Numai la nivelul cozii are 4 fracturi vechi care s-au osificat. O bucată de blană ce s-a desprins de pe corp agățase unul din picioarele din spate și îi imobiliza membrul, iar acest lucru îi făcea imposibilă deplasarea. Și, totuşi, cineva s-a îndurat să o abandoneze aşa", a scris Trio.vet pe Facebook.

"Nu încurajați samsarii de câini!"

"Vreți să știți cum ajunge un câine de rasă într-o situație ca aceasta? Datorită snobismului românului care vrea întotdeauna câine de rasă, datorită cererii mare a puilor cumpărați de pe internet sau de prin piețe, datorită legilor care, neaplicate corect, permit înmulțirea câinilor fără pedigree și a metișilor... Lanțul mamar al acestei căţeluşe a fost probabil supt de multe generații de pui și ca ea sunt multe care sunt surse de bani pentru profitori care fac bani ușor pe spatele suferinței acestor suflete. Aşa ajung, după monte la vârste foarte mici, gestație după gestație, fără niciun repaus, hrana necorespunzătoare. Morala este simplă: Adoptați! Nu cumpărați! Iar dacă, într-adevăr, vă doriți un câine de rasă, nu încurajați samsarii de câini", a mai scris Trio.vet.