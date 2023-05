Câte ore dorm pe noapte Elon Musk, Bill Gates și Jeff Bezos. Secretul titanilor în afaceri

Elon Musk spune că zilele în care încerca să doarmă mai puțin și să muncească mai mult s-au încheiat. CEO-ul Tesla, SpaceX și Twitter, care s-a autodenumit chiar anul trecut drept "destul de nocturn", avea obiceiul de a munci mult noaptea și de a dormi sub birou pentru a-și termina lucrul. Acum, Musk face un efort să doarmă cel puțin șase ore pe noapte, a spus el într-un interviu cu David Faber de la CNBC.



"Am încercat să dorm mai puțin, dar... chiar dacă sunt treaz mai multe ore, fac mai puține lucruri. În plus, nivelul durerii creierului crește dacă am mai puțin de șase ore de somn pe noapte", a spus Musk.

Cantitatea ideală de somn variază de la o persoană la alta, dar majoritatea adulților cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani ar trebui să doarmă cel puțin șapte ore pe noapte, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Privarea de somn este legată de boli de inimă, boli de rinichi, hipertensiune arterială, diabet, accident vascular cerebral, obezitate și depresie, adaugă National Institutes of Health.

Câte ore dorm pe noaptea Bill Gates și Jeff Bezos

Alți titani ai afacerilor au remarcat importanța somnului suficient în ultimii ani. Bill Gates s-a lăudat acum ceva timp cu un stil de viață dependent de muncă, inclusiv fără vacanțe și cu o relativă lipsă de prieteni și de viață socială. Acum doarme cel puțin șapte ore, a scris el într-o postare pe blog, în 2019.



"Toate nopțile mele, combinate cu aproape niciodată un somn de opt ore, au avut un mare impact", a scris Gates.



Și Jeff Bezos a spus că a început să fie mai atent la câte ore doarme pe noapte.

"Opt ore de somn fac o mare diferență pentru mine și încerc din greu să fac din asta o prioritate. Pentru mine, aceasta este cantitatea necesară pentru a mă simți plin de energie și entuziasm", a spus el pentru Thrive Global în 2016.

Câte ore trebuie să muncești

Somnul este doar o parte a ecuației, spun experții. O altă variabilă este legată de timpul pe care îl petreci la serviciu. Lucrul mai mult de 55 de ore pe săptămână poate crește șansele de a dezvolta boli de inimă și accident vascular cerebral, indică cercetările. Supraîncărcarea la muncă vă poate împiedica, de asemenea, relațiile și performanța la locul de muncă, a declarat psihologul Adam Borland.



Musk lucrează adesea șapte zile pe săptămână și își ia doar "două sau trei" zile de vacanță pe an, a spus el marți. Totuși, Musk spune că nu se așteaptă ca angajații săi să preia acest comportament al său.

"De asemenea, nu spun căoamenii] nu ar trebui să ia vacanțe. Lucrez șapte zile pe săptămână, dar nu mă aștept ca alții să facă asta", a spus Musk.

