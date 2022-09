Câte companii mai deține statul român?

Statul român deţine, prin Guvernul României, 216 companii, care angajează undeva pe la 83.000 de oameni şi generează aproximativ 7% din PIB-ul României, a declarat, luni, Mihai Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, scrie Agerpres.



"Vorbim de OECD alături de care lucrăm la dezvoltarea pieţei de capital, vorbim de PNRR, unde avem chiar un obiectiv foarte clar de îmbunătăţire a guvernanţei corporative cu privire la companiile statului. Mai ales că statul român deţine, prin Guvernul României, 216 companii, care angajează undeva pe la 83.000 de oameni şi generează undeva la 7% din PIB-ul României. Deci iată că Guvernul României are un impact destul de mare asupra economiei reale prin aceste companii şi a devenit o prioritate din punct de vedere al monitorizării performanţei acestor companii, cât şi a eficienţei guvernanţei corporative", a subliniat Mihai Călin Precup, la un eveniment privind piaţa de capital.



El a afirmat că un alt element la care instituţia lucrează este codul de conduită cu privire la guvernanţa companiilor de stat.



"Există deja un cod de conduită la nivelul Bursei de Valori, care este opţional deocamdată. Guvernul României are 18 companii care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti şi care au achiesat la acel cod. Alături de OECD lucrăm la definirea unui cod de guvernanţă corporativă mai larg care să cuprindă toate aceste 216 companii ale statului", a menţionat Mihai Călin Precup, la a V-a ediţie a Forumului Pieţei de Capital, organizat de Financial Intelligence.

Ministerul de Finanţe încurajează emiterea de obligaţiuni verzi



De asemenea, Precup a afirmat că Ministerul de Finanţe încurajează emiterea de obligaţiuni verzi pentru dezvoltarea pieţei de capital, subliniind că instituţia lucrează la cadrul legislativ pentru emisiunea primelor obligaţiuni guvernamentale verzi. Totodată, anul acesta au avut loc mai multe serii de emisiuni de obligaţiuni Fidelis. Din 2020 şi până în prezent s-au lansat 8 rânduri de emisiuni de obligaţiuni Fidelis prin care s-au strâns 7,4 miliarde de lei şi un miliard de euro.



"Pe mine mă bucură să văd interesul investitorilor autohtoni înspre a-şi plasa economiile cu Guvernul României, ceea ce reflectă, pe de o parte, aş îndrăzni să spun o încredere de a-şi plasa banii cu Guvernul României, o încredere pe care o transferă şi, pe de altă parte, un grad de educaţie financiară mai ridicat pentru că este clar că obligaţiunile emise de statul român oferă randamente mult mai interesante decât poate sau oferă în mare parte sistemul bancar la depozite", a explicat oficialul de la Finanţe.

A lansat apelul pentru fondurile de private equity



Nu în ultimul rând, Mihai Călin Precup a adăugat în urmă cu câteva zile s-a lansat apelul pentru fondurile de private equity. Fondul are 400 de milioane de euro şi este gestionat împreună cu Fondul European de Investiţii. Ministerul de Finanţe are doi reprezentanţi în Consiliul de Supraveghere al acelui fond de investiţii, iar obiectivul acestuia este de a diversifica paleta de instrumente financiare disponibile companiilor din România.

