”Dacă mă apuc eu de liderii PSD... Dacă-mi dau drumul la gură, pot fi agresiv sau nesimțit” spune Rareș Bogdan. Bogdan Chirieac: Această coaliție nu are nicio șansă să...

Rareș Bogdan a răspuns ironiilor lui Marcel Ciolacu cu privire la promisiunea privind tăierea pensiilor speciale. Liberalul susține că are, la rândul lui, critici despre fiecare dintre liderii PSD.

"A fost o recomandare. Am spus că, la 30 de zile după preluarea puterii, suntem obligați să tăiem pensiile speciale. Le-am tăiat la 50 de zile, nu la 30. Haideți să vă spun ceva, eu dacă mă apuc de liderii PSD, am de fiecare ce să vorbesc. N-o să fac asta și sper nici să nu fie cazul în următorii șase ani să fac asta, suntem într-o familie. O voi spune peste 7 ani, mai ales că mai acumulez și eu informații de-a lungul acestei perioade. Eu dacă îmi dau drumul la gură pot fi și mai intransigent, pot fi de-a dreptul agresiv sau nesimțit, dar nu voi fi niciodată. Le consider niște glumițe. Cred că cineva le-a scris", a spus Rareș Bogdan.

Bogdan Chirieac: Această coaliție nu are nicio șansă să se destrame

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac, a fost întrebat la Realitatea Plus cât de fragilă a devenit această coaliție dintre PSD și PNL, după astfel de declarații.

"Nu e deloc fragilă, să știți. Până când nu vor fi 100 de mii de oameni în stradă, această coaliție nu are nicio șansă să se destrame și sincer vorbind nici nu ar trebui să se destrame că nu ai ce să pui în loc (...) Știți, noi în presă, că fundamental și Rareș Bogdan rămâne tot gazetar, suntem obișnuiți când spunem să și facem, fiindcă vă împinge regia de emisie, vă împing evenimentele, timpul este cel mai mare dușman al nostru, la fix trebuie să intrați să dați știrile, la fel și presa online, să știți. Nu el taie pensiile speciale, a făcut și el ce i-au spus sondajele. Sondajele aveau pe primul loc în 2019 ca primă problemă tăierea pensiilor speciale. PNL asta a spus că face, după care tot ce se ascunde în spatele acestor pensii speciale a intervenit. Ca urmare, nici PSD nu taie pensiile speciale, că nu discută despre asta și PNL-ul s-a mai gândit, a zis: Lasă, domnule dacă am ajuns la putere, ce să facem, ne luăm cu magistrații, ne luăm cu securitatea? Lasă-i așa, cu pensiile de milioane de lei la 45 de ani", a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Nu este vorba de o înjurătură, ci de un crez politic

În acest weekend a avut loc școala de vară a PNL la malul mării, iar, după conferințe, tinerii au organizat o petrecere. Șefa tinerilor liberali, Mara Mareș, și-a cerut ulterior scuze public pentru înjurăturile scandate de către tineri la această petrecere. Aceștia au strigat "M**e PSD". Bogdan Chirieac a comentat și acest subiect.

"În privința tineretului PNL, eu nu știu de ce doamna președinte Mareș a luat această atitudine. Eu cred că tinerii PNL trebuie premiați la zicerea cu *U*E PSD, eu știu că președintele țării a spus la vremea respectivă că nu este o înjurătură, că este un program politic. Mai mult, marii intelectuali ai acestei țări, domnul Gabriel Liiceanu are o splendidă retorică în legătură cu acest lucru și dânsul fiind absolut de acord că nu este vorba despre o vulgaritate, de o înjurătură, ci de un crez politic, de multă metafizică, de ce vreți dumneavoastră, deci tinerii PNL nu au făcut altceva decât să meargă pe urmele bătătorite ale marilor seniori ale acestei țări", a spus Bogdan Chirieac.

