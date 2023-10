Cât câștigă o bonă: Vai de capul meu, ce sume/ O să mă înjurați... dar toți avem dreptul la un salariu decent!

Pe un grup de Facebook dedicat părinților, a fost adresată întrebarea: ”Îmi puteți spune, vă rog, ce salariu se oferă unei bone 5 zile pe săptămâna-10/h pe zi? Și noaptea, în cazul în care o las cu copilul uneori cât se plătește? În zilele în care nu stă cu copilul, am vrea menaj în casă. Bănuiesc că acest lucru nu modifică salariul...”.

”Bineînțeles că se plătesc altfel orele/zilele de menaj. De călcat separat. 5000-6500 lei (n.r. salariu bonă). Sau separate: între 25-35 lei/h (ca bonă). Nopțile cam 100-150 lei. Menajul în funcție de numărul camerelor și suprafeței. Călcat: sunt doamne care tarifează per ora, per bucată, per kg” arată un răspuns.

Alte răspunsuri au fost:

”În jur de 6500 lei. Și eu am prietene care dacă rămâne bona peste noapte cu fetița o plătesc cu 150 ron noaptea, Dvs vreți și bonă, și menajeră, doar să stea cu copilul 10 ore pe zi, timp de 5 cred, în jur de 4000 ron”.

”La 40 h pe săptămână, există un salariu minim. Aici la aproape dublu de ore + responsabilitate, e de așteptat să primească dublu minimului + ceva în plus pentru ce face, pentru că altfel e mai convenabil să își ia două joburi. Iar menajul din casă nu mi se pare ceva ce să va facă “inclus”, acela trebuie achitat separat”.

”4000 salariu pentru 10 ore pe zi/weekend liber. Menaj separat pentru 8 h = 250/300 ron. Dormit cu copilul/copiii- 200 ron/noapte. Asta cu menajul în loc de stat cu copilul în unele zile, o discutați de la început: uite față ce vreau eu - vrea, bine, nu vrea, bine”.

”În Spania, o bonă ia 1400 euro, grijă de copil + făcut curat în casă! O zi liberă, duminica! O să mă înjurați... dar toți avem dreptul la un salariu decent! Da, în România poate nu toată lumea are salariile ca în afară, dar nici în România nu se pot plânge, pentru că se ia mult la negru și bani sunt... în fine! Mămicile cu studii multe și experiență, să știți că de multe ori bonele pt copii iau mai mulți bani decât doamnele de la birou cu studii! Cine vrea comoditate, să aibă bonă pentru copii și curat în casă, etc, etc, să plătească!”.

”Am cunoștință care oferă 3500 lei, fără nopți sau weekend, zilele de concediu sunt plătite”.

Alți părinți au fost surprinși de aceste sume:

”Mă fac bonă, mi-am greșit meseria”.

”Vai de capul meu ce sume! 6.000 lei. Eu câștigam în București 7.000 lei ca manager de evenimente cu 4 saloane, de vineri până duminică pauza 2 ore pe zi pentru dormit pentru că erau evenimente pe banda rulantă, și o singură zi liberă pe săptămână”.

”Mai bine renunțați la idee. Aceste așa-zise bone cer cât nu face! Eventual să muncești doar pentru ele ca să le plătești. Și majoritatea sunt și neserioase! Din păcate, nu se mai găsesc bone adevărate!”.

