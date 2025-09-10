Data publicării:

Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
zannatulmowabd
zannatulmowabd

Pensionarul Tomasz Wesolowski a avut norocul de a nu fi rănit când o dronă s-a prăbușit peste casa lui, în timp ce urmărea la televizor știrile despre dronele rusești care intrau în spațiul aerian polonez.

Wesolowski se afla la parter când drona a lovit partea superioară a locuinței sale, distrugând acoperișul, avariind un dormitor și împrăștiind resturi în grădină.

„Am dat drumul la televizor și toate știrile erau despre acest zbor masiv de drone, iar după un timp am auzit un avion trecând pe deasupra… și brusc a bubuit ceva, lustra a căzut din tavan în sufrageria de la parter,” a povestit el pentru Reuters în satul Wyryki-Wola din estul Poloniei.

„Am alergat afară în curte și am văzut acoperișul complet distrus, totul era ruinat”.

Soția lui Wesolowski, Alicja, a spus că și ea a ieșit afară și a văzut un avion deasupra. Se întreba dacă sunt bombardați sau dacă cineva va începe să tragă în ei. Nimeni nu a fost rănit.

Polonia a declarat că mai multe drone au intrat în spațiul său aerian peste noapte, în timp ce Rusia a efectuat un atac asupra Ucrainei, și că a doborât unele dintre ele.

Autoritățile au spus că ulterior au fost găsite douăsprezece drone și resturi provenite de la o rachetă în diferite locații.

Urszula Zaprzaluk, o vecină, a auzit și ea zgomotul unui avion deasupra.

„Dintr-o dată am auzit o explozie. Am sărit în picioare, îmi tremurau picioarele… am ieșit pe balcon”, a spus ea. „Am văzut printre copaci că acoperișul vecinului meu lipsea".

Curtea ei era acoperită de resturi, coșul de fum și câteva țigle erau deteriorate, iar o fereastră dintr-o anexă era spartă.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război (din Ucraina, de la graniță)”, a spus ea.

Ea și-a amintit cum mama ei îi povestea despre al Doilea Război Mondial și a adăugat: „E mai bine dacă nu ajunge și la noi”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Influencerul Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: Primele imagini video
10 sep 2025, 22:05
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
10 sep 2025, 21:44
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor
10 sep 2025, 22:12
Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc
10 sep 2025, 19:56
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației
10 sep 2025, 19:30
Horoscop 11 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
10 sep 2025, 19:00
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
10 sep 2025, 19:08
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Descoperire surprinzătoare făcută de roverul NASA pe Marte. Ce a găsit
10 sep 2025, 19:16
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
„De la promisiune la progres”: Ce trebuie reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea UE
10 sep 2025, 18:06
Dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și pe componenta economică. Nicușor Dan, precizări
10 sep 2025, 16:57
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Importanța taberelor ARC pentru copiii români din diaspora și comunitățile istorice. Radu Cosma: O investiție care durează pe toată durata vieții lor
29 aug 2025, 17:21
Crezi că suferi de insomnie? Semnele la care să fii atent
10 sep 2025, 16:41
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Percheziţii la o companie aeriană. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei / Update: Reacția companiei „Fly Lili”
10 sep 2025, 15:42
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
10 sep 2025, 15:43
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
De la traume și bullying, la succes: Povestea integrării scriitoarei Andrea Paula Danilescu în Italia / VIDEO
25 aug 2025, 15:24
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Polonia vrea activat Articolul 4 din Tratatul NATO, după ce a doborât dronele rusești pe teritoriul său
10 sep 2025, 14:54
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Tragedie rutieră în Popeşti: Un bărbat și-a pierdut viața, iar șapte victime au fost internate
10 sep 2025, 11:14
Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului
10 sep 2025, 10:49
Alertă în Praid încă 30 de zile. Accesul rămâne interzis
10 sep 2025, 10:27
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
BANCUL ZILEI: Dezvăluiri în căsătorie
10 sep 2025, 08:45
Despre cum muncește un scriitor, la Cultura pentru toți/ VIDEO
10 sep 2025, 08:40
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
Uigurii cer ONU să facă presiuni mai puternice asupra Chinei după raportul privind regiunea Xinjiang
09 sep 2025, 23:58
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de circulație în zona Podului Băneasa
09 sep 2025, 22:19
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Nicușor Dan nu se implică în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre discuția cu Drulă
acum 10 minute
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost ucis
acum 21 de minute
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
acum 32 de minute
Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor
acum 40 de minute
Charlie Kirk, influencer apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: A fost declarat decesul acestuia
acum 1 ora 0 minute
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
acum 1 ora 28 minute
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
acum 1 ora 36 minute
Sorin Grindeanu anunță când iese PSD de la guvernare. El face apel la bun simț din partea colegilor de coaliție / video
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel