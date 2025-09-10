Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor

Pensionarul Tomasz Wesolowski a avut norocul de a nu fi rănit când o dronă s-a prăbușit peste casa lui, în timp ce urmărea la televizor știrile despre dronele rusești care intrau în spațiul aerian polonez.

Wesolowski se afla la parter când drona a lovit partea superioară a locuinței sale, distrugând acoperișul, avariind un dormitor și împrăștiind resturi în grădină.

„Am dat drumul la televizor și toate știrile erau despre acest zbor masiv de drone, iar după un timp am auzit un avion trecând pe deasupra… și brusc a bubuit ceva, lustra a căzut din tavan în sufrageria de la parter,” a povestit el pentru Reuters în satul Wyryki-Wola din estul Poloniei.

„Am alergat afară în curte și am văzut acoperișul complet distrus, totul era ruinat”.

Soția lui Wesolowski, Alicja, a spus că și ea a ieșit afară și a văzut un avion deasupra. Se întreba dacă sunt bombardați sau dacă cineva va începe să tragă în ei. Nimeni nu a fost rănit.

Polonia a declarat că mai multe drone au intrat în spațiul său aerian peste noapte, în timp ce Rusia a efectuat un atac asupra Ucrainei, și că a doborât unele dintre ele.

Autoritățile au spus că ulterior au fost găsite douăsprezece drone și resturi provenite de la o rachetă în diferite locații.

Urszula Zaprzaluk, o vecină, a auzit și ea zgomotul unui avion deasupra.

„Dintr-o dată am auzit o explozie. Am sărit în picioare, îmi tremurau picioarele… am ieșit pe balcon”, a spus ea. „Am văzut printre copaci că acoperișul vecinului meu lipsea".

Curtea ei era acoperită de resturi, coșul de fum și câteva țigle erau deteriorate, iar o fereastră dintr-o anexă era spartă.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război (din Ucraina, de la graniță)”, a spus ea.

Ea și-a amintit cum mama ei îi povestea despre al Doilea Război Mondial și a adăugat: „E mai bine dacă nu ajunge și la noi”.

