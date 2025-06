Casa Albă întărește imaginea de lider a lui Trump, după remarca lui Rutte: Tăticul a ajuns acasă / video

"Tăticul a ajuns acasă", a postat Casa Albă pe X, alături de un videoclip în care se aude piesa "Hey Daddy (Daddy's Home)", a lui Usher, și sunt prezentate imagini cu Donald Trump la summitul NATO de la Haga.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a folosit cuvântul „tătic” într-o apariție alături de Trump, la summitul de miercuri, după ce președintele SUA a criticat Israelul și Iranul pentru încălcarea unui acord de încetare a focului. În acel moment, Rutte a râs și a spus: „Și atunci tăticu’ trebuie, uneori, să folosească un limbaj dur ca să-i facă să se oprească”.

Marți, Trump afirmase că Iranul și Israelul s-au luptat „atât de mult și atât de intens, încât nici nu mai știu ce naiba fac”.

După summit, într-un interviu acordat Reuters, Rutte a explicat că a folosit cuvântul „tătic” ca să descrie felul în care unii aliați par să vadă Statele Unite, nu ca o referire directă la Trump.

„În Europa, aud uneori țări spunând: 'Hei, Mark, vor rămâne Statele Unite cu noi?' Și le-am spus că sună puțin ca un copil mic care-l întreabă pe tăticu’: ‘Hei, mai rămâi cu familia?’”, a spus Rutte.

„Deci, în sensul ăsta am folosit ‘tăticul’, nu că i-aș fi spus președintelui Trump așa”, a precizat Mark Rutte.

Întrebat dacă asta înseamnă că ceilalți membri NATO sunt ca niște copii care acum cresc, după ce s-au angajat să cheltuiască mai mult pentru apărare, Rutte a spus că aceștia „deja s-au maturizat”, dar că au realizat că trebuie să își asume mai mult și să „echilibreze” cheltuielile de apărare față de cele ale Statelor Unite.

