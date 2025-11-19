€ 5.0889
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Carmen Orban, interpelare către ministrul Rogobete privind supraaglomerarea marilor spitale de urgență
Data actualizării: 18:05 19 Noi 2025 | Data publicării: 17:43 19 Noi 2025

Carmen Orban, interpelare către ministrul Rogobete privind supraaglomerarea marilor spitale de urgență
Autor: Anca Murgoci

carmen orban vorbeste_INQUAM_Photos_Sabin_Cirstoveanu Inquam Photos / George Călin / Carmen Orban
 

Senatoarea Carmen Orban (PSD) a depus o interpelare oficială adresată ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Solicită clarificări legate de modul în care sunt gestionate urgențele medico-chirurgicale în marile spitale și de distribuția inechitabilă.

Situația actuală, marcată de supraaglomerarea unităților de primiri urgențe, ridică semne serioase de întrebare cu privire la eficiența sistemului de coordonare existent și la aplicarea corectă a protocoalelor de transfer interclinic.

„Pentru că știu că poate și că îi pasă cu adevărat, astăzi am depus o interpelare adresată ministrului Sănătății:


Interpelare adresată: Domnului Ministru Alexandru - Florin ROGOBETE, Ministerul Sănătății


Obiectul interpelării: Clarificări procedurale privind situațiile de supra-aglomerare a marilor spitale de urgență și a distribuției inechitabile a pacienților între spitalele de urgență.


Stimate Domnule Ministru,


Ținând cont de supra-aglomerarea marilor spitale de urgență și o distribuție inechitabilă între diversele spitale de urgență, precum și de utilizarea abuzivă a OMS1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic vă rugăm să ne precizați următoarele:


Există la nivelul Ministerului Sănătății sau la nivelul instituțiilor subordonate acestuia un sistem de coordonare a distribuției urgențelor medico-chirurgicale între marile spitale de urgență?


Privind sistemul operațional de coordonare a distribuției urgențelor,vă rugăm să descrieți mecanismul exact și funcțional de coordonare.

Vă rugam să precizați concret care este entitatea și procedura operațională standardizată (POS) care decide, în timp real, distribuția și redistribuția pacienților critici între marile spitale de urgență, pentru a preveni supraîncărcarea unei singure unități în detrimentul altora.


Există un dispecerat integrat cu vizibilitate în timp real asupra paturilor de terapie intensivă (ATI) și a capacității de operare din fiecare spital de urgență?


Care sunt criteriile obiective (algoritmii de decizie) pe baza cărora se decide redirecționarea ambulanțelor sau a transferurilor inter-spitalicești atunci când o unitate intră în colaps/overbooking?


Cine își asumă răspunderea administrativă și medicală în cazul în care un pacient este ținut ore în șir într-o UPU supraaglomerată, deși în rețeaua spitalicească arondată existau resurse disponibile în alte unități?

Privind procedura de „reverse transfer” sau de-escaladare a îngrijirii,


Vă solicităm să indicați procedura specifică, obligatorie și aplicată în prezent, prin care pacienții stabilizați în marile centre universitare/spitale regionale sunt transferați rapid (de-escaladați) către spitalele municipale, orășenești sau de boli cronice, pentru eliberarea paturilor de acuți.


Care este protocolul de refuz? Mai exact, ce pârghii legale aplică Ministerul Sănătății atunci când un spital de rang inferior refuză preluarea pacientului stabilizat, invocând lipsa de locuri sau personal, blocând astfel resursele de înaltă performanță ale spitalului de urgență?


Vă rugăm să ne prezentați o statistică pe ultimele 12 luni:

Câți pacienți au fost transferați dinspre centrele universitare către spitalele suport din județ/regiune?


Există sancțiuni aplicate managerilor de spitale de grad inferior care refuză nejustificat preluarea acestor pacienți prin transfer invers?


Solicit răspuns scris.


Cu stimă,


Senator Carmen Orban”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea. Avem imagini 

Pacienții sunt plimbați de la spitalele mici la cele mari fără niciun motiv medical real. Ministrul Sănătății critică dur această decizie: Este inadmisibil!


Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, atrăgea atenția, în septembrie, asupra transferurilor nejustificate de pacienți de la spitalele mici către cele mari, subliniind că sistemul trebuie să devină mai transparent și eficient.

Alexandru Rogobete: Este inadmisibil


Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnalat o problemă majoră în sistemul medical românesc: spitalele mici trimit pacienții către unități mari în aproximativ 90% dintre cazuri, fără justificare medicală. Fenomenul are loc frecvent în weekend, în zilele de sărbătoare sau noaptea, și ridică semne de întrebare privind eficiența sistemului.

„O altă măsură se referă la un sistem de sănătate mai transparent. Discutăm de un fenomen pe care îl cunoaștem și anume spitalele mici trimit pacienții la spitalele mari în 90% din cazuri total nejustificat.

Acest transfer se întâmplă, de obicei, de vineri până duminică seară, se întâmplă în zilele de sărbătoare, noaptea. Este inadmisibil ca un pacient care se prezintă într-un spital municipal sau orășenesc unde poate fi rezolvat medical să fie transferat în următoarele 30 de minute către un spital județean de urgență sau către un spital universitar sau institut. De ce se întâmplă asta? Pentru că noi plătim pe toată lumea la fel indiferent de cât se muncește.

Este o realitate care sună foarte rău. Anul 2025 este primul an în care bugetul pentru salarii depășește  bugetul pentru servicii medicale. Acest lucru nu putem spune că poate fi eficient și că ne duce într-o direcție de acest gen", a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, în cadrul conferinței ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, la DC Medical și DC News, în septembrie 2025.



rogobete
carmen orban
spitale de urgenta
  

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
