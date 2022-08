Carmen Brumă, metodă draconică în încercarea de a slăbi: A fost un episod dramatic

În adolescență, a trebuit să se mute în Rusia cu familia. Acolo s-a instalat un soi de depresie și s-a refugiat în mâncare. Astfel, fără să simtă, s-a trezit, peste noapte, cu peste 35 kilograme în plus.

„Totul a pornit în adolescență, undeva pe la 16 ani. Împreună cu tatăl meu, care obținuse un job de atașat militar al României la Moscova, a trebuit să ne mutăm - toată familia - în Moscova. Eu tocmai ce ieșisem Miss Boboc. O adolescentă în culmea gloriei... mutată în Moscova. Vă dați seama... visul oricărei adolescente... Glumesc.

Nu vorbeam rusă, dar nu aveam încotro și am plecat. Când am ajuns acolo, am intrat într-un soi de depresie. Și ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare. Aveau rușii niște înghețată și bomboane cu ciocolată... tocmai bune să te refugiezi în ele. Glumesc. Nu am perceput că iau câte un kilogram. Pur și simplu, am avut senzația că m-am trezit, peste noapte, cu 37-40 kilograme în plus. Repet: eu plecasem de la Miss Boboc. Depresia s-a adâncit și am făcut tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am urmat tot felul de cure de slăbire”, a zis Carmen Brumă în cadrul podcastului realizat de Ilinca Vandici.

„Un alt episod foarte dur a fost când m-a găsit maică-mea pe balcon, la minus 35 de grade. Stăteam întinsă, dezbrăcată, în speranța că mă voi îmbolnăvi, voi ajunge la spital și așa voi slăbi. A fost un episod ușor dramatic”, a mai zis Carmen Brumă.

Apoi, Carmen Brumă și-a dat seama că soluția nu vine din diete drastice sau măsuri periculoase pentru sănătate. A conștientizat că lupta aceasta este, de fapt, un maraton. A început să studieze, să urmeze foarte multe cursuri și, astăzi, este în măsură să ajute persoanele care se confruntă cu lupta kilogramelor în plus.

Ilinca Vandici a întrebat-o pe Carmen Brumă cum fac - ea și Mircea Badea - față hate-ului din online. Carmen Brumă a explicat că, în cazul lui Mircea Badea, nu era vorba doar de simplă ură pe Internet. Era mai mult de atât pentru că realizatorul emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3, s-a luptat cu un sistem, nu cu un oarecare Dorel de pe Internet care dă mesaje cu înjurături.

„În cazul lui Mircea, este ceva mult mai mult decât hate. Să ne înțelegem. Mircea s-a luptat cu un sistem, cu un președinte al României. Nu a fost doar niște hate pe Instagram. Vorbim de lucruri foarte complicate și periculoase, la un nivel mult mai mare decât niște comentarii pe Internet. De-a lungul timpului am trecut prin diverse situații care cumva m-au călit. Adică la câte mesaje cu blesteme și amenințări am primit... Au fost foarte multe perioade tensionate. Erau foarte mulți oameni care nu se puteau război cu bărbatul și atunci, oamenii lași încearcă să găsească un punct considerat sensibil. Lucrurile acestea mi-au sporit capacitatea de rezistență. În meseria aceasta, pe care o facem noi, este foarte important să fii în stare să suporți și această latură”, a zis Carmen Brumă în podcastul realizat de Ilinca Vandici.

„Când am decis să fim împreună, știam cine este și care sunt riscurile. Nu pot să vin acum ca o floricică și să spun: „vai, ce am pătimit eu din cauza lui Mircea!” E ca și cum m-aș duce într-un magazin, aș lua o rochie și aș zice: „de la rochia aceasta, îmi plac doar mânecile. Vreau să plătesc doar mânecile, dați-mi-le să plec cu ele acasă”. Nu se poate, iei toată rochia. Așa și aici. Mi-a plăcut omul, l-am luat cu totul. Sigur că au fost momente dificile, sigur că au fost momente în care mi-a fost și frică pentru siguranța copilului nostru. Au fost multe mesaje și nu poți să știi până unde se ajunge. Repet: Mircea Badea nu se lupta cu Gingirică de pe Internet. Era vorba de un sistem foarte periculos, era vorba de un președinte al României. Au fost multe situații complicate”, a mai zis Carmen Brumă.

