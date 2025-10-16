Când începe înscrierea în Programul FIV 2025. Află dacă poți beneficia de sprijin

Înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității încep luni, 20 octombrie, ora 10:00, potrivit unui comunicat al Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Cine poate beneficia de program

Persoanele sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de program;

Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte instituții;

Documentul de indicație FIV (Anexa nr. 1b) trebuie să fie emis ulterior datei de afiliere a unităților sanitare partenere la Programul FIV 2025;

În cazul beneficiarilor Programului FIV 2024, înscrierea în noua sesiune este posibilă numai după finalizarea decontului aferent procedurii efectuate cu voucherele obținute anul trecut, decont care trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală, conform 32 alin. (2);

Toate documentele trebuie să fie complet și corect completate și încărcate în platforma digitală, în formatul solicitat.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul MMFTSS: https://mmuncii.gov.ro/crestere-natalitate-fiv/.

Perioada de înscriere în program este 20.10 – 30.11.2025. După această dată nu vor mai fi acceptate dosare noi.

Link-ul către platformă va fi disponibil pentru depunerea dosarelor doar din data de 20.10.2025, ora 10:00.

Procedura de înscriere

1.Solicitanții accesează platforma digitală indicată pe site-ul MMFTSS, își creează un cont și se autentifică;

2.După autentificare, se completează câmpurile cu datele solicitate, se selectează clinica la care se dorește efectuarea procedurii, din lista unităților sanitare partenere ale Programului, acreditate pentru desfășurarea acestor activități;

3.După completarea datelor, se descarcă și se semnează documentele predefinite generate automat de platformă, respectiv:

cererea de înscriere (Anexa nr. 1);

declarația pe propria răspundere (Anexa nr. 1a);

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1c); *Acestea, împreună cu restul documentelor justificative, se încarcă în platformă.

4.După încărcarea completă a documentelor, aplicația generează numărul de înregistrare al dosarului. Solicitantul poate urmări statusul dosarului în contul propriu.

Documente necesare

Cererea de înscriere completată și semnată (Anexa nr. 1); Declarația pe propria răspundere (Anexa nr. 1a); Document medical care să ateste diagnosticul de infertilitate (document de indicație FIV – Anexa nr. 1b); Acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1c); Copia actului/actelor de identitate, certificată „conform cu originalul” și semnată olograf; Adeverință/adeverințe care atestă calitatea de asigurat/asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în termen de valabilitate.

La ce trebuie să fii atent

Se recomandă verificarea atentă a corectitudinii datelor introduse în platformă, înainte de transmiterea finală;

Dosarele incomplete sau care conțin documente emise anterior afilierii unităților sanitare partenere vor fi respinse.

Informații suplimentare pot fi găsite și pe site-ul https://up-comunitate.ro/projects.