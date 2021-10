Căldura, mai scumpă în Capitală. Bogdan Chirieac: Bucureștenii vor plăti ceea ce au votat

În Bucureşti, preţul gigacaloriei ar putea creşte de luna viitoare cu 20%. Iarna aproape că ne bate la ușă, iar mulți oameni stau deja în frig. Situația este îngrijorătoare nu doar în Capitală, ci și în Timișoara, unde românii îngheață în case. Cine e vinovatul? Analistul politic Bogdan Chirieac le reamintește românilor că ei au fost cei care au votat și la alegerile locale, și la cele parlamentare.

"Bucureștenii în această iarnă vor plăti ceea ce au votat. Și la București, și la Timișoara, vedem că avem doi primari care în campania electorală doreau speranță, doreau... Cum a spus domnul Nicușor Dan, "o să aveți apă caldă și căldură a doua zi după ce voi fi ales", 27 septembrie anul trecut, după care de un an de zile, și unul, și altul, au dispărut. Să nu îmi spuneți că îl vedeți pe domnul Nicușor Dan sau că iese în public să anunțe ce și cum, sau să explice oamenilor de ce se întâmplă și de ce 40% dintre blocurile din Capitală nu au apă și căldură. Nu, au dispărut pur și simplu, inclusiv colegi de partid, de coaliție a domniei sale au spus că nu răspunde la telefon. Este totul urmare a unui vot, să știți. Deci, domnul Nicușor Dan nu a fost adus la Primăria Capitalei de comisarii sovietici, s-a votat, cum s-a votat... asta e o altă discuție. România, neavând justiție în anumite cazuri, nu știm cum s-a votat, nici acolo, nici la Sectorul 1, mai ales acolo am văzut cu toții cum s-a votat, dar justiția nu e interesată de lucrul acesta, clar. Deci, ceea ce se întâmplă acum este urmare a votului dat de bucureșteni.

Bogdan Chirieac: Ne fac nemții idioții Europei

Mai departe, nici nu văd lumea neliniștită. Am văzut lumea că a mai ieșit în stradă împotriva vaccinării, nu știu, de supărare că COVID-19 nu există, deci am văzut proteste, nu foarte numeroase, dar totuși, s-a mișcat lumea. Asta cu apa caldă și căldura nu am văzut-o pe stradă, deci nu am văzut bucureșteni, au fost vreo 20 de timișoreni că am zis "Azi în Timișoara, mâine în toată țara", dar erau 20 de oameni. Până și Timișoara care este toată fără apă caldă și căldură e mulțumită. Cu asta ne confruntăm în acest moment. Ne fac nemții idioții Europei ( Vezi aici articolul la care se face referire). Nu poți să te exprimi astfel, dar poate există o legătură între rata de vaccinare de 30%, ultimii din Europa, și tot ce se întâmplă vizavi de vot. Votul s-a exprimat nu doar în administrația locală, s-a exprimat și la parlamentare, și la prezidențiale, rezultatele le vedem.", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.