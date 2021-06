Câinii lui Ceaușescu, cei mai buni paznici, tratați regește. Betea: Stăteau în dormitorul conjugal

„În numele României, (n.r. Nicolae Ceaușescu) a vorbit, a decis, a făcut orice”, spunea Lavinia Betea în interviul pentru DCNewsTV, moment în care a apărut o pisică în cadru. „Am o pisică în spatele meu. Cred că este foarte atrasă de ceea ce se întâmplă, pentru că eu am încercat de câteva ori să o îndepărtez, nu știu dacă mi s-a observat mișcarea. Este o pisică atrasă de media”, a zis Lavinia Betea.

Ulterior, discuția s-a îndreptat către câinii lui Nicolae Ceaușescu.

„El avea doi câini, erau urmașii labradorilor dăruiți de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Erau niște câini de care el în ultima perioadă nu s-a mai despărțit. Acești câini sunt cei mai buni paznici, cei mai buni vestitori de potențiale pericole”, a zis Lavinia Betea, adăugând ulterior: „Dormea cu ei în dormitorul conjugal. Am văzut acest dormitor în Primăverii. Câinii aveau banchetele lor pe care stăteau. Și în fața ușii și în interior.”

Lavinia Betea - Elena și Nicolae Ceaușescu, secretele din spatele cuplului dictatorial

Precizăm că două cărţi dedicate cuplului Ceauşescu vor fi lansate, în curând, în România, sub semnătura profesorului Lavinia Betea. „Sunt două cărţi noi, dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat. a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că, în decursul acestor ani, am adunat atât de multe documentare, pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie. 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal, care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează, într-un fel, istoria României. Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului, Lavinia Betea.