Câinele de intervenţie al Salvamont Prahova, lovit cu un pantof roz de o turistă. "Stai acasă. Muntele nu e de tine"

Cîinele de intervenţie al Salvamont Prahova a fost lovit de o turistă speriată. Este vorba de Carp, un câine de trei ani şi special antrenat pentru intervenţiile cele mai dificile pe munte. Cei de la Salvamont susţin că tânăra s-a speriat de câine, deşi fusese avertizată înainte că acesta nu este agresiv şi nu are de ce să se teamă. Femeia l-a lovit în burtă cu piciorul, iar câinele a fost trântit într-un tufiș.

"Astăzi, Carp a fost lovit de un pantof roz. Totdeauna am fost apărătorul așa-zișilor "pantofari", am empatizat cu aceștia gândind că vor și ei să vadă muntele și că nu trebuie să investească o mică avere în echipament pentru a putea, mai ales că nu toți își permit să îl achiziționeze. Muntele este pentru toată lumea și m-am opus totdeauna oricărei îngrădiri a accesului la acesta. Și eu am urcat cu teniși când eram mic și am crescut mare dar nu încurajez deloc asta.

Astăzi am ieșit la o alergare cu Carp pe Jepii Mici la urcare și Jepii Mari la coborâre. Carp, cel mai bun prieten al meu dar și colegul meu, când alergăm, este cu câțiva metri în fața mea. De obicei, oamenii, când îl văd, se bucură și încearcă să interacționeze cu el. Astăzi nu a fost ca de obicei, la coborârea pe Jepii Mari, am întâlnit o domniță însoțită de doi flăcăi la care am strigat din timp să nu se sperie de cățel deoarece vegetația abundentă nu îl lăsa să se vadă decât când era foarte aproape. Domnița, cea avertizată în prealabil, se sperie inexplicabil și îi aplică un șpiț în burtă, aruncându-l în jnepenii care l-au salvat de o cădere potențial fatală.

"Stai acasă sau găsește-ți altă activitate. Muntele nu e de tine și e ok!"

Am dat din cap dezaprobator și mi-am continuat alergarea, oprindu-mă după ceva zeci de metri pentru a-l pupa. Unde vreau să ajung este: dacă ești terifiat de munte și trebuie să sufli în vuvuzele non stop, să asculți muzică în boxe portabile și să lovești animale doar că iți e frică de tot ce mișcă, te rog, stai acasă sau găsește-ți altă activitate. Muntele nu e de tine și e ok!

Cu siguranță voi fi întrebat de ce nu m-am oprit la cei trei iar răspunsul este: cu siguranță totul ar fi degenerat în violență și aș fi fost nevoit să mă apăr ceea ce, cu siguranță, nu ar fi făcut cinste însemnelor de pe tricoul meu roșu și s-ar fi opus eticilor mele personale la adresa locului meu de munca.

P. S. În viitor mă aștept să fiu îmbăiat cu spray de urs, și eu și Carp, luând în considerare că regimul de vânzare ale acestora este același ca și al deodorantului.", a scris pe Facebook Sergiu Frusinoiu, salvatorul care se ocupă de antrenamentul zilnic al câinelui.